寶林茶室中毒案神解謎！2小時鎖定「邦克列酸」　關鍵神人曝光了

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回顧這次的案件，是由加護病房醫師與加護病房護理小組長葉淑美，分別在3月21日及24日先後接觸過兩位食物中毒的病人，發現兩位病人的病情發展迅速，且檢驗報告數值類似，雖然兩位病人到院時間不同，但在24日收治該名病人時，葉淑美聽到家屬隱約說「患者有吃越南河粉」，與自己單位在21日收治的另一名急性肝衰竭也有說曾經吃河粉，無關的兩人竟然有相似的異常點。
這讓葉淑美機警告知急診值班醫師，在醫師追查家屬說法以及病人用餐情況之後，才驚覺兩個不相關的病人「竟然是在同一家餐廳用過餐」，並將這個重要的資訊轉給重症醫學科醫師王薏婷，成為解謎的第一道關鍵。
寶林茶室中毒謎題！馬偕加護病房主治醫師王薏婷、毒物科主任蘇昱彰合力破解
而在加護病房有7年工作經驗的王薏婷醫師，平常就喜歡在生活中找出各種解答，這個特質更是表現在臨床醫療上，對解決各種感染症引起的敗血性休克早已有豐富經驗，王醫師發現這次病人的症狀與過往常見的敗血性休克有所不同，治療的反應也與預期有落差，因此讓她在心中打上大大的問號，試圖找出解答，於是就在次日中午諮詢急診醫學部毒物科蘇昱彰主任意見。
而蘇昱彰主任為求謹慎，同時也建議進行特定檢測，排除如A型肝炎、E型肝炎等傳染性疾病的可能，在確認兩位病人都食用過河粉之後，蘇昱彰立刻查找醫學期刊，推論邦克列酸（最早譯名米酵菌酸）的可能性極高，再從王薏婷醫師諮詢到瞭解個案情況後，蘇昱彰主任迅速查到文獻佐證，在下午2時就回覆完成。
直到3月27日由衛福部邀集專家及各醫院召開緊急會議時，蘇王兩人與重症醫學科主任郭立國主任共同出席，並將此發現在會中報告發現的過程，才讓原本陷入膠著的案情獲得重要的突破。
寶林茶室中毒案破解功臣！馬偕醫院團隊上下配合展現專業
馬偕醫院總院長張文瀚表示，這次的事件，從急診到病房，醫療人員全力以赴，展現出極高的專業素養和團隊合作，突顯馬偕紀念醫院在面對緊急醫療與團隊合作的卓越能力，並向所有醫護人員致敬並表示由衷的感謝，最後也提醒國人日常生活中正確儲存食材及強調飲注意食品安全的重要性。
蘇昱彰與王薏婷兩位醫師過去曾合作重症醫療學術論文寫作，這次透過臨床觀察及抽絲剝繭的推理精神，成功為此次食物中毒事件解開謎團，讓後續病人治療與案情調查都能有所方向，可說是完美的解毒金鑰！
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