南京女控「上班害變醜」向公司索賠成功！微博遭質疑炒作
中國江蘇省南京市近日有1名20多歲的女子，在網路上曝光自己因工作壓力大導致顏值下降，向公司索賠1萬元人民幣（折合新台幣約4萬5）成功，引起熱烈討論。不少中國民眾在微博上表示老闆不錯、有人情味，但也有人質疑會不會是電商平台的炒作手法。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，南京女小陳在小紅書透露，自己從事電商工作還不到1年，卻因為經常需要熬夜加上壓力，臉部因此變垮，「從一開始的青春美少女，變成現在班味很重的打工人」、「公司業績蒸蒸日上，我的顏值斷崖式下降」，為此她購買了美容儀、護膚品等，還向公司提報1萬元人民幣的「顏值折損費」，原本以為老闆會拒絕，沒想到對方竟爽快同意。
不只如此，老闆甚至給了她3天的額外美容假，讓她甚感驚喜，於是將事件PO在社交平台上，開心的說：「工作是工作，生活是生活，身心愉悅最重要」。
事件成功引起中國網友討論，不少人都在微博表示：「這公司不錯，老闆有人情味，這樣才能留得住人」、「這樣的公司真的太好了吧，想擁有」、「以後打工人要好好照顧自己啊」。然而也有人懷疑事件的真實性，打下：「電商主播，炒作無疑」、「離了個大譜，老闆會同意」、「賣產品的吧」。