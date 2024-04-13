快訊／水原一平「戴腳鐐現身」、80萬交保！被禁止接觸大谷翔平　

我是廣告 請繼續往下閱讀
水原一平下一次法庭受審是在在5月9日，屆時水原一平有可能會當庭認罪。
水原一平竊取大谷翔平金錢細節 他為什能夠挪用大谷銀行帳戶？
《ESPN》昨日在報導中透露了更多關於此的細節，「美國聯邦檢察官已在昨（12）日正式以詐欺罪起訴水原一平，且在調查中，水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），若案件成立最高可處100萬美元或30年刑期。」
對於水原一平博彩案，美國聯邦地方法院加州中區檢察官Martin Estrada也在今（12）日開記者會表示，「目前的調查結果，大谷翔平是本案的被害人，沒有明確的證據顯示，大谷翔平與水原一平涉賭，以及在知情的情況下幫忙還債，在整理了兩人多年來的通話紀錄，沒有發現任何有關討論賭博相關的事項。」
從起訴書中能得知，大谷翔平在2018年從日本挑戰美國職棒後，此戶頭在當時是由水原一平幫忙開戶的，所以水原一平有權進入這個帳戶的密碼，由於大谷翔平的經紀人、財務顧問與會計不會日文，所以沒有得到此帳戶的授權，但根據大谷翔平表示，「從未將帳戶的使用權授權給水原一平。」
此外根據調查顯示，大谷翔平的帳戶已在2021年，被水原一平更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，且簽賭贏來的錢則存入水原的帳戶，而輸掉的賭債則從大谷的帳戶來還，且水原一平更曾在電話中冒充大谷翔平，欺騙銀行原來完成轉帳。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁