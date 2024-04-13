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快訊／水原一平「戴腳鐐現身」、80萬交保！被禁止接觸大谷翔平　

▲水原一平（右）盜竊道奇隊球星大谷翔平（左）金錢，美國聯邦檢察官正式以銀行詐欺罪名起訴水原一平，最高可處30年刑期或100萬美元罰鍰。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平（右）盜竊道奇隊球星大谷翔平（左）金錢，美國聯邦檢察官正式以銀行詐欺罪名起訴水原一平，最高可處30年刑期或100萬美元罰鍰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB洛杉磯道奇的二刀流好手大谷翔平，因前翻譯水原一平大規模竊取個人資金償還賭債，導致大谷翔平涉入博彩案中，在昨（12）日美國聯邦檢察官正式以銀行詐欺罪名起訴，最高可處30年刑期或100萬美元罰鍰。根據美媒《ESPN》透露，「水原一平今（13）日已向執法部門投案」，他戴著腳鐐首度出庭，並在被法院裁定以2.5萬美元（約80.8萬元新台幣）交保後，勒令進行賭癮治療。

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在確定被起訴後，水原一平今日向執法部門投案，他戴腳鐐出庭受審，之後在法官的批准下，水原一平以2.5萬美元保釋（約80萬台幣），保釋條件包括需要接受賭癮治療、不能與大谷翔平聯絡、不能賭博與進入賭場，與博弈公司聯絡、接受藥物檢測，及未經許可不能離開加州中心區。

水原一平下一次法庭受審是在在5月9日，屆時水原一平有可能會當庭認罪。

▲大谷翔平慘遭慘遭水原一平偷竊資金高達5億！美國調查局已正式起訴。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），若案件成立最高可處100萬美元或30年刑期。（圖／美聯社／達志影像）
水原一平竊取大谷翔平金錢細節　他為什能夠挪用大谷銀行帳戶？

《ESPN》昨日在報導中透露了更多關於此的細節，「美國聯邦檢察官已在昨（12）日正式以詐欺罪起訴水原一平，且在調查中，水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），若案件成立最高可處100萬美元或30年刑期。」

對於水原一平博彩案，美國聯邦地方法院加州中區檢察官Martin Estrada也在今（12）日開記者會表示，「目前的調查結果，大谷翔平是本案的被害人，沒有明確的證據顯示，大谷翔平與水原一平涉賭，以及在知情的情況下幫忙還債，在整理了兩人多年來的通話紀錄，沒有發現任何有關討論賭博相關的事項。」

▲水原一平可能從大谷翔平帳戶中偷走了1600萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在2018年從日本挑戰美國職棒後，此戶頭在當時是由水原一平幫忙開戶的，所以水原一平有權進入這個帳戶的密碼。（圖／美聯社／達志影像）
從起訴書中能得知，大谷翔平在2018年從日本挑戰美國職棒後，此戶頭在當時是由水原一平幫忙開戶的，所以水原一平有權進入這個帳戶的密碼，由於大谷翔平的經紀人、財務顧問與會計不會日文，所以沒有得到此帳戶的授權，但根據大谷翔平表示，「從未將帳戶的使用權授權給水原一平。」

此外根據調查顯示，大谷翔平的帳戶已在2021年，被水原一平更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，且簽賭贏來的錢則存入水原的帳戶，而輸掉的賭債則從大谷的帳戶來還，且水原一平更曾在電話中冒充大谷翔平，欺騙銀行原來完成轉帳。

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