柯震東學測國文、社會「全拿15滿級分」！5科成績曝光 粉絲服了
柯震東戲齡12年，國片《那些年，我們一起追的女孩》讓他出道即巔峰，後來再交出《再見瓦城》、《月老》等代表作，共提名2次金馬獎男主角，1次新導演，拿過1座新演員獎，新影集《不夠善良的我們》熱播中。柯震東昨（12）日一篇發文被質疑不會用標點符號，本人忍不住自爆：「我學測國文可是15級滿分呢！」而他索性公布5項學科成績，令粉絲感到訝異。
記者楊穎軒／綜合報導
入行至今，柯震東始終是酸民攻擊的頭號目標，他昨天在Threads發文，不解名人被偷拍臉部不用打馬賽克，如今網紅、YouTuber因為自媒體興起，「如果偷拍我照片，旁邊有一個粉絲二十萬的被馬賽克，是不是很失禮？」真心發問公眾人物的定義為何。
而柯震東整篇貼文的標點符號幾乎都只使用驚嘆號，被部分網友糾正，對此，他說明：「驚嘆號是我發文的唯一標點符號！可以罵我笨罵我亂用！但這是我的習慣！我學測國文可是15級滿分呢！」更透露所有科目成績，國文和社會都滿分15級分，英文6級分，數學和自然只拿4級分。
柯震東還標註高中學長、英文達人阿滴的帳號：「我總共44級分！國文社會滿級分知道我其他多慘了吧！阿滴教我英文！」
由於學測國文除了綜合測驗還有作文，要考到滿級分不容易，社會科更是零失分，網友驚訝留言：「好厲害哦！國文我才12級至少也是高標了！你居然15級滿分」、「原來你是小學霸」、「根本超級文科人，看不出來耶」、「兩科滿級分也太強」、「欸好羨慕！國文滿級分是什麼神人吧？」
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