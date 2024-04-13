啦啦隊女神冼迪琦從童星到偶像　香港首席美少女的成名之路

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冼迪琦1999年出生，在2003年時就正式以童星出道，16年間拍攝過30部TVB劇集，曾飾演過飾演過宣萱、鍾嘉欣等多位香港女演員的童年版，其中以《烈火雄心3》中的雯雯，以及《律政新人王II》中飾演馬國明的養女辛家寶等角色廣為人知。冼迪琦不僅演技優異，更曾在兒童節目《放學ICU》中，擔任星級小主持，為她強悍的演出功力奠定極佳基礎。
跨海來台追星夢 活力閃耀舞台
冼迪琦18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前身）一期生徵選，並於2018年3月成為正式隊員，也成為AKB48 體系中唯二的香港成員。在舞台上的冼迪琦，總是開朗地面對粉絲微笑，面對鏡頭時她也時常露出她招牌的小虎牙，並且盡情地釋放她的活力，因此為她吸引到不少粉絲。2023年6月時，冼迪琦在活動公演中宣布即將畢業，並於該年10月的「2023高雄國際動漫節」表演結束後，正式從AKB48 Team TP畢業。
畢業後一度陷入迷惘 團體首本個人寫真大賣
冼迪琦坦言從團體宣布畢業後，曾陷入一段長時間迷惘，當時的她有打算想回到香港繼續成為香港女團成員出道，不過她認為由於她的團體活動一直以來都是以「日系」體系為主，因此感覺自己並不適合。迷惘中的冼迪琦，在這段時間推出了她的首本個人寫真集，同時也是AKB48 Team TP成軍5年後首位團員個人寫真集。
好友鼓勵投身啦啦隊 熱力應援感染球迷
對於加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，冼迪琦接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，由於宣布畢業後一度很迷惘，對於自己的未來根本還沒做好決定，不過幸好當時在好友希希的鼓勵及勸說下，因此決定轉戰啦啦隊，希望自己能夠將過去在女團中培養的實力與熱情帶到應援舞台上，並帶著球迷們一同熱情應援。
下定決心的冼迪琦在2023年9月就迎來她的中職初登板，她在中信兄弟啦啦隊以練習生身分登場，吸引不少偶像女團時期的粉絲及中信兄弟球迷進場觀賞她的應援，當時熱區更是一位難求。冼迪琦在應援舞台上熱情地跳舞，不僅僅感染現場球迷，更讓不少電視機前的球迷們都十分讚賞。
冼迪琦成為中信兄弟練習生不到半年，中信兄弟球團就宣布她將轉正為正式隊員，冼迪琦也在《NOWnews今日新聞》專訪時表示：「她要永遠待在中信兄弟啦啦隊！」
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