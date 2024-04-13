黃子佼收藏怪癖曝光！保留「孟耿如喝剩的水」9年：她都不知道

啦啦隊女神冼迪琦從童星到偶像　香港首席美少女的成名之路

▲《NOWnews今日新聞》特別整理號稱「香港首席美少女」的冼迪琦，從童星到偶像，再成為中信啦啦隊的成名之路。 （圖／翻攝自冼迪琦IG）
▲《NOWnews今日新聞》特別整理號稱「香港首席美少女」的冼迪琦，從童星到偶像，再成為中信啦啦隊的成名之路。 （圖／翻攝自冼迪琦IG）

記者張一笙／綜合報導

面對鏡頭、面對群眾永遠露出微笑，招牌的虎牙是她的招牌象徵，她是中信兄弟啦啦隊成員，也曾是AKB 48 TEAM TP成員，更是前香港無線電視的童星－－「小迪」冼迪琦。小迪時常自豪地稱自己是「香港首席美少女」，1999年出生的她，5歲時就加入香港無線電視台TVB擔任童星，更在因緣際會下來到台灣，成為日本女子偶像團體「AKB48 Team TP」成員。2023年宣布從偶像團體畢業後宣布加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，在網路上引起不少人討論。《NOWnews今日新聞》特別整理冼迪琦的成名之路，來讓讀者們更認識這位從香港來台灣打拼的女孩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲冼迪琦自稱是「香港首席美少女」，微笑露出的虎牙是她的招牌象徵。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
▲冼迪琦自稱是「香港首席美少女」，微笑露出的虎牙是她的招牌象徵。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
香港童星出道　出演超過30部電視劇

冼迪琦1999年出生，在2003年時就正式以童星出道，16年間拍攝過30部TVB劇集，曾飾演過飾演過宣萱、鍾嘉欣等多位香港女演員的童年版，其中以《烈火雄心3》中的雯雯，以及《律政新人王II》中飾演馬國明的養女辛家寶等角色廣為人知。冼迪琦不僅演技優異，更曾在兒童節目《放學ICU》中，擔任星級小主持，為她強悍的演出功力奠定極佳基礎。

▲冼迪琦5歲時就在香港無線電視台TVB出道。（圖／律政新人王II劇照）
▲冼迪琦5歲時就在香港無線電視台TVB出道。（圖／律政新人王II劇照）
跨海來台追星夢　活力閃耀舞台

冼迪琦18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前身）一期生徵選，並於2018年3月成為正式隊員，也成為AKB48 體系中唯二的香港成員。在舞台上的冼迪琦，總是開朗地面對粉絲微笑，面對鏡頭時她也時常露出她招牌的小虎牙，並且盡情地釋放她的活力，因此為她吸引到不少粉絲。2023年6月時，冼迪琦在活動公演中宣布即將畢業，並於該年10月的「2023高雄國際動漫節」表演結束後，正式從AKB48 Team TP畢業。

▲冼迪琦2023年正式宣布從AKB48 Team TP畢業。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
▲冼迪琦2023年正式宣布從AKB48 Team TP畢業。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
畢業後一度陷入迷惘　團體首本個人寫真大賣

冼迪琦坦言從團體宣布畢業後，曾陷入一段長時間迷惘，當時的她有打算想回到香港繼續成為香港女團成員出道，不過她認為由於她的團體活動一直以來都是以「日系」體系為主，因此感覺自己並不適合。迷惘中的冼迪琦，在這段時間推出了她的首本個人寫真集，同時也是AKB48 Team TP成軍5年後首位團員個人寫真集。

▲冼迪琦非常滿意現在的身材，希望未來能更歐美一點，不排除會再出性感寫真集。（圖／小迪IG）
▲冼迪琦在畢業前由AKB48 Team TP幫她出版團體首本個人寫真集。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
好友鼓勵投身啦啦隊　熱力應援感染球迷

對於加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，冼迪琦接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，由於宣布畢業後一度很迷惘，對於自己的未來根本還沒做好決定，不過幸好當時在好友希希的鼓勵及勸說下，因此決定轉戰啦啦隊，希望自己能夠將過去在女團中培養的實力與熱情帶到應援舞台上，並帶著球迷們一同熱情應援。

▲冼迪琦。（圖／冼迪琦IG）
▲冼迪琦的熱力應援，感染不少粉絲。（圖／翻攝自冼迪琦IG）
下定決心的冼迪琦在2023年9月就迎來她的中職初登板，她在中信兄弟啦啦隊以練習生身分登場，吸引不少偶像女團時期的粉絲及中信兄弟球迷進場觀賞她的應援，當時熱區更是一位難求。冼迪琦在應援舞台上熱情地跳舞，不僅僅感染現場球迷，更讓不少電視機前的球迷們都十分讚賞。

冼迪琦成為中信兄弟練習生不到半年，中信兄弟球團就宣布她將轉正為正式隊員，冼迪琦也在《NOWnews今日新聞》專訪時表示：「她要永遠待在中信兄弟啦啦隊！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

中信啦啦隊專訪／冼迪琦視「峮峮為目標」！甜笑：要永遠待在兄弟

啦啦隊冼迪琦遇恐怖搭訕！粉絲驚「攝理教」現蹤台灣　專挑烙單女

啦啦隊冼迪琦「threads沒來留言」粉絲走心！女神好無奈：願體諒

慈妹出國照片「原圖直出」！合身薄荷洋裝曲線畢露　自認：我超懶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞