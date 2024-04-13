物超所值最重要！追求極致性價比　「窮鬼套餐」成中國年輕人新寵

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報導指出，吃「窮鬼套餐」的人，未必真的就窮，而是逐漸走向「人間清醒」的青年，不再為「非必要」買單。尼爾森IQ發布的《2023年中國消費者洞察暨2024年展望》報告顯示，43%的中國受訪者表示將嚴格把控整體花費金額，37%的人將改變消費方式尋求最優價格或更低價產品。
分析認為，「窮鬼套餐」爆紅，說到底是出於年輕人對「性價比」的追求，在經濟環境變化及消費者購買力波動的情況下，更多人傾向於選擇性價比高的商品，這樣既滿足了消費者有限的預算，也能追求實惠，還可透過嘗試不同品牌的「套餐」，體驗到更多的產品種類和口味，增加購物的樂趣和滿足感。
簡言之，價格其實不是「窮鬼套餐」的靈魂，關鍵在於是否物超所值，主打「可以買貴的，不能買貴了」，不少品牌也將「窮鬼套餐」放上了抖音、美團等平台進行銷售。
至於是賺是虧，報導提到，「窮鬼套餐」就是透過低價獲取流量，在供應鏈端壓到接近成本價的價格，賺的利潤取決於銷量的大小，低價只能是一種短期策略，目的是形成品牌黏性，拉動其他高利潤的消費，所以本質上來說，「窮鬼套餐」算是引流產品，品牌需要權衡低價套餐帶來的流量效應與長期利潤之間的關係，需要在保證一定利潤的前提下，合理的制定套餐價格，同時提升品質和服務水平，以贏得消費者的忠誠度。