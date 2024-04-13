日圓「貶破153」觸34年新低！外籍遊客驚：吃飯比菲律賓還便宜

物超所值最重要！追求極致性價比　「窮鬼套餐」成中國年輕人新寵

▲中國在新冠疫情後，仍在努力提振經濟，社會風氣與年輕人生活方式也出現轉變。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）。
▲中國在新冠疫情後，仍在努力提振經濟，社會風氣與年輕人生活方式也出現轉變。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）。

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國在新冠疫情後，仍在努力提振經濟，社會風氣也出現轉變，年輕人似乎不再追求精緻奢華或是一味力爭上游，反觀躺平、追求物美價廉、低物慾的生活方式正在席捲中國青年圈，比如近1年颳起的「窮鬼套餐」風潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中媒《瀟湘晨報》報導，打開小紅書，各種「窮鬼」攻略在年輕人社群流傳，各路品牌也紛紛下場加入混戰，「窮鬼套餐」最早由誰發起已不可考，但源自麥當勞、肯德基等西式快餐，比如麥當勞的1+1隨心配就是最典型的代表。「1.0版本」的西式快餐風生水起後，「窮鬼套餐」很快迎來了2.0版本，逐漸推廣到了中餐、早點、茶飲等領域。

報導指出，吃「窮鬼套餐」的人，未必真的就窮，而是逐漸走向「人間清醒」的青年，不再為「非必要」買單。尼爾森IQ發布的《2023年中國消費者洞察暨2024年展望》報告顯示，43%的中國受訪者表示將嚴格把控整體花費金額，37%的人將改變消費方式尋求最優價格或更低價產品。

分析認為，「窮鬼套餐」爆紅，說到底是出於年輕人對「性價比」的追求，在經濟環境變化及消費者購買力波動的情況下，更多人傾向於選擇性價比高的商品，這樣既滿足了消費者有限的預算，也能追求實惠，還可透過嘗試不同品牌的「套餐」，體驗到更多的產品種類和口味，增加購物的樂趣和滿足感。

簡言之，價格其實不是「窮鬼套餐」的靈魂，關鍵在於是否物超所值，主打「可以買貴的，不能買貴了」，不少品牌也將「窮鬼套餐」放上了抖音、美團等平台進行銷售。

至於是賺是虧，報導提到，「窮鬼套餐」就是透過低價獲取流量，在供應鏈端壓到接近成本價的價格，賺的利潤取決於銷量的大小，低價只能是一種短期策略，目的是形成品牌黏性，拉動其他高利潤的消費，所以本質上來說，「窮鬼套餐」算是引流產品，品牌需要權衡低價套餐帶來的流量效應與長期利潤之間的關係，需要在保證一定利潤的前提下，合理的制定套餐價格，同時提升品質和服務水平，以贏得消費者的忠誠度。

跑外送「日賺5.8萬元」！尪傻眼懷疑不單純　人妻苦衷全說不藏了

南京女控「上班害變醜」向公司索賠成功！微博遭質疑炒作

壓垮「團派」最後稻草？歐盟商會會長曝：給胡春華的密函被洩露

福建立法「婦女可查配偶財產」！網酸：何不乾脆去查開房紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞