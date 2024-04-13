NBA附加賽戰況總整理！西區老八之爭白熱化　「勇湖王」三搶一

「大谷翔平對不起」！記者自曝曾懷疑他涉賭　痛批其公關團隊無能

▲《洛杉磯時報》記者Bill Plaschke批評大谷翔平公關團隊很無能，竟然能任由水原一平擁有如此大的影響力，甚至竊取大谷帳戶。（圖／美聯社／達志影像）
▲《洛杉磯時報》記者Bill Plaschke批評大谷翔平公關團隊很無能，竟然能任由水原一平擁有如此大的影響力，甚至竊取大谷帳戶。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

效力於MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的「二刀流」球星大谷翔平，日前因捲入前翻譯水原一平博彩案，引發外界置疑大谷翔平是否有涉入賭案當中，隨著美國聯邦檢察官在昨（12）日正式以銀行詐欺罪名起訴水原一平，並指出大谷翔平在此案中屬於「受害人」，《洛杉磯時報》記者Bill Plaschke則是在今（13）日選文表示，「我現在相信大谷翔平是清白的，他是本案的受害者，但這也衍生出一個問題，大谷翔平的公關團隊在此次危機處理十分不合格，可說是史上最軟弱無能的後勤團隊。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平涉賭案發生至今也有近1個月的時間，根據記者Bill Plaschke表示，「自己原本是不相信大谷翔平對水原匯款450萬美元給非法博弈莊家的事一無所知，更不相信大谷翔平所說的『一平從我的帳戶偷錢、還說謊』的說法，但隨著聯邦檢察官還給大谷翔平清白，現在我相信了！」

根據《ESPN》透露，「美國聯邦檢察官已在昨（12）日正式以詐欺罪起訴水原一平，且在調查中，水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），若案件成立最高可處100萬美元或30年刑期。」

雖大谷翔平是清白的，更是此案件中的受害人，但記者Bill Plaschke仍點出大谷翔平的問題，「認為大谷翔平為了成為史上最好的棒球員，把大部分時間都投入在這個目標上，大谷對他生活的其他方面並不關注，這是一個問題。」

根據調查顯示，大谷翔平的帳戶已在2021年，被水原一平更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，且簽賭贏來的錢則存入水原的帳戶，而輸掉的賭債則從大谷的帳戶來還，水原一平更曾在電話中冒充大谷翔平，欺騙銀行來完成轉帳。

對於一位翻譯竟能有如此大的權力，可以獲取大谷翔平的銀行帳戶與密碼，而大谷翔平的公關與經紀團隊竟能准許、或是不知此事的發生，Plaschke不可置信地表示，「大谷翔平可是擁有史上最無能的顧問團隊，且根據起訴書透露，大谷的CAA經紀團隊竟然沒有人會說日語，也難怪水原一平對大谷翔平影響力之巨大，因為其他幫助大谷的人並不會說日語。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

水原一平投案自首！白襯衫、藍西裝出庭　大谷翔平「這句話」回應

快訊／水原一平「戴腳鐐現身」、80萬交保！被禁止接觸大谷翔平　

洪一中是怎樣的選手？自律不輸大谷翔平　潘忠韋：他比你想的專業

毛骨悚然！大谷翔平5億遭竊被跟蹤　美媒曝5大疑點「史上最離奇」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞