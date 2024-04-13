「大谷翔平對不起」！記者自曝曾懷疑他涉賭　痛批其公關團隊無能

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根據《ESPN》透露，「美國聯邦檢察官已在昨（12）日正式以詐欺罪起訴水原一平，且在調查中，水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），若案件成立最高可處100萬美元或30年刑期。」
雖大谷翔平是清白的，更是此案件中的受害人，但記者Bill Plaschke仍點出大谷翔平的問題，「認為大谷翔平為了成為史上最好的棒球員，把大部分時間都投入在這個目標上，大谷對他生活的其他方面並不關注，這是一個問題。」
根據調查顯示，大谷翔平的帳戶已在2021年，被水原一平更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，且簽賭贏來的錢則存入水原的帳戶，而輸掉的賭債則從大谷的帳戶來還，水原一平更曾在電話中冒充大谷翔平，欺騙銀行來完成轉帳。
對於一位翻譯竟能有如此大的權力，可以獲取大谷翔平的銀行帳戶與密碼，而大谷翔平的公關與經紀團隊竟能准許、或是不知此事的發生，Plaschke不可置信地表示，「大谷翔平可是擁有史上最無能的顧問團隊，且根據起訴書透露，大谷的CAA經紀團隊竟然沒有人會說日語，也難怪水原一平對大谷翔平影響力之巨大，因為其他幫助大谷的人並不會說日語。」
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