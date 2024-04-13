好萊塢男神基努李維低調準備婚禮 迎娶交往5年女友：靈魂伴侶
好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）過去曾演出《駭客任務》、《康斯坦汀：驅魔神探》、《捍衛任務》等系列電影，在武打動作片中有極高成就，是不少影迷心目中的男神。近日，有媒體曝光基努李維將與交往5年的藝術家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）步入婚姻殿堂，並且舉辦一場低調的婚禮。
記者張一笙／綜合報導
根據美國媒體《In Touch》報導，有內部人士透露：「基努李維和亞莉珊卓交往前就已經認識多年，雙方都認為現在是結婚的最好時機，他們2人就像靈魂伴侶，並且都想和彼此度過餘生。」
亞莉珊卓過去曾在訪談中表示：「作為成年人，雙方墜入愛河後最棒的部分是，當彼此進入一段關係時，我們都已經有了各自的事業。因此，當我們決定一起走紅毯時，我對我們的感情有信心；而當我獨自一人時，我也感到十分自信。這對雙方就是最好的交往，彼此依存又獨立。」
基努李維的感情生活一直備受影迷們關注，過去多年以來，基努李維幾乎是緋聞絕緣體。事實上，基努李維曾在1999年時與同為演員的女友珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）交往，女方為他懷了一名女嬰，未料在8個月大時流產，造成珍妮佛陷入長時間的憂鬱。2001年，珍妮佛因服用抗憂鬱藥物後開車出門，在精神渙散的情況下發生車禍，當場撒手人寰。自此，基努李維形單影隻地度過了將近20年，直到2019年才對外公開自己的女友亞莉珊卓。
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