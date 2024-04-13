藍委盧縣一爆「代按」爭議 綠委：本尊在中國「不在籍投票」
立法院12日表決大戰，國民黨最後靠著立法院長韓國瑜投票才險勝。不過第一案在進行表決時，藍營比綠營多了1票，不在場的國民黨立委盧縣一竟參與表決，掀起「代投」爭議。民進黨立委鍾佳濱爆料，盧縣一在中國「兩岸一家親」，台灣的表決還能代領代投？狠酸「難怪國民黨心心念念要推動不在籍投票了！」
記者王德蓉／綜合報導
立法院會12日討論事項共3案，第一案投票時，第一次投票藍綠47比47平手，但重付表決時，藍營多一票勝出；而第二案、第三案投票時，包含重付表決的四次投票，藍綠都是47比47，最後才由韓國瑜裁示反對。不過第一案投票時，盧縣一昨日其實並未出現在立法院，但表決器上竟出現盧縣一的名字。
對此，民進黨團幹事長吳思瑤質疑，立委須在場，議事人員才能按規定核發投票卡，盧縣一未簽到要如何領取投票卡？呼籲國民黨團盡快釐清並說明。民進黨立委黃捷也指出，本人沒簽到、人沒到，票卻投了，「請問國民黨團，是誰幫盧縣一冒領表決卡？是誰幫盧縣一代按表決器」，第一案若扣掉盧縣一那票，民進黨就會勝出，直呼太扯了，韓國瑜應對此嚴重的議事亂象說明及裁示。
而鍾佳濱則在臉書po出一段影片，舞台背板寫明「中華一家親，桂台各民族歡度『廣西三月三』大聯歡」，還寫著「台灣民意代表盧縣一」。鍾佳濱狠酸，不在籍投票長什麼樣？盧縣一親身示範，本尊在中國「兩岸一家親」，台灣的表決還能代領代投？難怪國民黨心心念念要推動不在籍投票。