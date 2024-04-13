曝毛骨悚然貓膩！吳思瑤：黃國昌沒投票也沒簽到「全黨被他坑了」

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吳思瑤提到，民眾黨立委在議場與國民黨團總召傅崐萁開起藍白合的場邊會議，接受傅總召指揮，樂當小藍黨，助攻國民黨反年改的法案，民眾黨團主任陳智菡卻硬拗成，「民眾黨在院會前，黨團已開會決定不表決」。
「民眾黨若有自主性，那藍白合場邊會議是在幹嘛？一起演戲給傅崐萁看嗎？」吳思瑤批評，黃國昌一人未簽到更是高招，擺了民眾黨其他在場6位立委一道。
吳思瑤質疑，黃國昌隱瞞沒簽到的事實，所以陳智菡還在臉書發文寫下「台灣民眾黨立委皆有簽到」，連黨團主任都欺騙，「黃國昌又想做小藍，又想自保，所以民眾黨全黨都被他坑了騙了」。
吳思瑤提到，踏入政壇多年，她看過「中途跳船」的，而黃國昌就是箇中好手，但沒看過「根本沒上船，把隊友送上船去撞冰山」的，「黃國昌只有自己，沒有同志，時代力量的慘痛經驗，民眾黨很快會嚐到」。
至於黃國昌反質問民進黨團總召柯建銘沒到場，吳思瑤提到，這根本是在轉移焦點，「黃國昌眼中應該只有急著巴結的傅總召，怎麼現在關心起一直只會咆哮以對的柯總召呢？」
吳思瑤提到，民進黨有民進黨的內規紀律，輪不到黃國昌來說嘴，柯建銘是陪同院長陳建仁視察新竹重要建設，依據民進黨團規定，陪同正副總統、行政院長重要行程，是可以請假的。
吳思瑤強調，民眾黨8票足以決定年改是往前走還是倒退嚕，但民眾黨的選擇很清楚，就是與國民黨同一陣線，反改革非進步，與年輕人站在對立面，「黃國昌不必管到民進黨來，好好去向民眾黨同志解釋『沒簽到』的理由吧！」