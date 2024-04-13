媒體人莎莉夫人再揭黃子佼背後勢力 直言：張小燕把自己搭進去
黃子佼MeToo風波越演越烈，近期又被查出持有7部未成年少女不雅影片。不少人特別點名一路扶持黃子佼的恩師，同時也是黃子佼經紀公司的老闆張小燕出面說明。資深媒體人「莎莉夫人」則在昨（12）日發文表示公司的官網及臉書早就代表公司，甚至是張小燕的立場。莎莉夫人表示：「公司老闆張小燕已經把自己搭進去了。」
記者張一笙／綜合報導
莎莉夫人表示：「首先，經紀公司的官網就代表經紀公司的態度。」莎莉夫人細數過去自己30年工作生涯，表示不論是董事長、台內主播或是新聞部被告，都不會將律師聲明稿放在公司對外的官網上，一般而言只會發新聞稿請媒體報導。莎莉夫人認為黃子佼所屬的經紀公司「大鵬傳播」將黃子佼「僅持有7部未成年不雅片」的律師聲明置於官網首頁，就代表「大鵬傳播」的公司立場，而「大鵬傳播」既然把旗下藝人的爭議等同公司門面積極捍衛澄清，那麼公司老闆張小燕就已經把自己搭進去了。
莎莉夫人說：「大鵬傳播沒打算讓黃子佼一人做事一人當，而是由經紀公司一起扛，不僅是一起扛，而且是立場一致。」莎莉夫人認為既然經紀公司認為重點是在「僅持有7片而非百片未成年不雅影片」，充分顯示連經紀公司也認為這只是小事。莎莉夫人呼籲那些將張小燕視作演藝圈德高望重的清流，或是國寶級導師存在的人認清：「是張小燕的公司決定代表並支持黃子佼。」
莎莉夫人也提到：「有人說張小燕已經退休，根本不管演藝圈的事了何必牽扯她？」她貼出大鵬傳播的董監事名單，其中有大部分來自豐華顧問管理有限公司，而張小燕在當中持有800股，並透過控股掌握著整間公司甚至娛樂圈。因此，陶晶瑩、連署人「公關女強人」岳啟儒，以及執筆撰文聲明稿的陳文茜都沒有在連署文中點名「黃子佼」，並表示黃子佼已經社會性死亡不用特別提起。
莎莉夫人反問既然黃子佼都落得如此下場，藝人們卻還是不敢公開點名黃子佼：「那麼，她們顧忌的，是誰？」
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