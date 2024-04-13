長榮集團加速兄弟海空分治！長榮國際公告出售長榮航、中再保持股

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兄弟再爆不合主要傳出是老大與老三在長榮航空不同調，近幾年因為啟動「海空分家」，張國華陸續買進海運事業體之相關股權，張國政則買下航空相關持股，但市場人士透露，因為張國政遲遲未買進長榮航股權，老大才出招。
長榮國際是長榮航空最大股東，其實去（2023）年已分批賣出長榮航空持股，這次再度決議出售長榮航持股引發關注，但持股未來將在集中市場賣出，因此無法確定是否由老三張國政購入。
長榮國際目前對長榮航持股為53.22萬張，持股比重約9.86%，公告出售3萬張後，持股降為50.22萬張。長榮國際持有中再保26.64萬張，持股比重約33.29%，此次出售1萬張後，持股則剩下25.64萬張。
長榮國際是長榮集團金庫，為主要的控股公司，且是長榮航、立榮、中再保等公司的大股東。創辦人張榮發逝世後掀起經營權之爭，2022年張榮發四子張國煒與老二張國明、老三張國政組成「弟弟派」，搶下長榮國際主導權，並由張榮發女婿鄭深池出任董事長，老大張國華則穩住長榮鋼、長榮航、榮運及長榮海運各大上市公司經營權。
之後弟弟派瓦解，老三轉而支持老大，啟動寧靜分家，老大也讓出長榮國際董事長之位由老三人馬擔任，去年底更將巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際資產陸續換現金分給大家，4個兄弟口袋現金滿滿，但老大張國華不斷提醒老三張國政要加碼長榮航及中再保持股未果，長榮國際只好決定出脫持股，市場解讀等於加速分家的動作。