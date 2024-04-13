快評／在水原一平交保前　有多少人相信大谷翔平不知情的故事？

我是廣告 請繼續往下閱讀
很多人對於大谷翔平一開始有所誤會、給出錯誤評價，不只是如同霧裡看花的球迷，連業界內部的人士很多都認為大谷不太可能完全不知道水原一平有投注運動博彩的事情，因為大谷陣營和水原一平的說法反復，而且給出的故事太過離奇。
大谷翔平作為一名成功的職業棒球員，一個經過社會歷練的人，他的帳戶居然能被自己的翻譯和好友輕易的挪用龐大金額，且多年來沒有被發現，這本來就難以讓人相信。
從ESPN記者Tisha Thompson報導的時間線來看，水原一平和大谷的發言人告訴她的說法前後有「大轉變」。起初，大谷的發言人告訴 ESPN，大谷翔平匯錢來幫助償還水原的賭債，水原一平則說大谷知情後雖對他的情況不滿意，但同意幫助他償還債務。
可是隨著水原一平遭到解僱和涉嫌盜竊行為的消息曝光，水原和大谷陣營都改變了向ESPN記者提供的聲明，首先他們說大谷不知道的水原欠下鉅額賭債，後來又說他不知情或不參與其中。也難怪外界對此有所質疑。
更現實、殘酷的故事才是真相？大谷翔平的英雄故事夢醒了
不過隨著美國聯邦檢察官已在昨（12）日正式以詐欺罪起訴水原一平，以及國稅局等方面的資訊陸續浮出水面，大谷翔平的錢遭到水原一平竊取一事似乎又成為真的了。畢竟不同於球團和本人的說法，司法調查應該在這方面更有可信度。
由於這個離譜的故事正在慢慢成為現實，作為理應算是接近當事人的《洛杉磯時報》記者Bill Plaschke也不可置信地表示，他本不相信水原和大谷的故事版本，不相信大谷對於水原匯款給莊家一事完全一無所知，更不相信他說：「水原一平說謊、從我帳戶偷錢的說法」，直到美國聯邦檢察官還他清白。
但他也痛批，「大谷翔平可能擁有史上最無能的顧問團隊」，因為根據起訴書的內容，大谷的CAA經紀團隊中竟然沒有人會說日語，讓水原一平影響力如此隻巨大，可以做到這些事情、而且多年不被抓到，很難想像這件事會在其他和大谷同等級的其他體壇明星身上發生。
你能想像喬丹（Michael Jordan）的帳戶有多少人在處理嗎？LeBron James的生意合夥人有多少個？大谷翔平作為全世界球原合約最大的球員之一，他竟然真的只是一名單純的棒球員，就像高中生一樣涉世未深這件事，不只美國記者，連在大洋彼岸看新聞的我們都很難相信。
但這也說明了大谷翔平真的是棒球界珍寶，他真的只想專注在球場上，如果他說的都屬實，他真的沒有幫助水原一平，且一直都被蒙在鼓裡。那隨著水原一平盜竊案進行審判，司法調查將還他清白，大谷如他所願，重新將精力擺在幫助洛杉磯道奇隊奪冠的日子應該不遠了。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁