嘉義地震逾8起！與梅山斷層無關 石瑞銓：應是未知盲斷層在活動
根據中央氣象署資訊，嘉義昨（12）天深夜11時許至今（13）早7時，已發生超過8起地震，其中規模最大一起震央位於嘉義縣布袋鎮、規模4.9，最大震度嘉義縣4級。氣象署稍早證實，嘉義地震與「梅山斷層」無關。中正大學地震研究所副教授石瑞銓直言，「可能是我們不知道的盲斷層在活動」，認為此波嘉義地震為區域性且深度淺，民眾隨即做好防震準備，但無須過度恐慌。
記者徐銘穗/綜合報導
嘉義地震為何讓人擔憂與「梅山斷層」有關？因為嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，1906年的「梅山地震」芮氏規模7.1，主要錯動的就是「梅山斷層」，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，2024年和1906也有110多年的相隔，累積能量已達百年，被地震專家列入首要觀察重點。
石瑞銓稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，說明此波嘉義地震區域先前較少發生地震，且距離梅山斷層距離有一點遠，「但地殼滑動型態又跟梅山斷層有點像」，認為可能是未知的盲斷層在活動。他說明，若地震深度深的話可累積較多能量，有較高機率發生大地震，但此波嘉義地震靠海邊又淺，應屬區域性地震。
403不只花蓮地震 嘉義也有地震
「其實，早在403花蓮地震同天，它就動了！」石瑞銓指出，此波嘉義地震早在4月3日花蓮發生地震前的2~3小時，也就是當天凌晨3~4點，嘉義布袋就發生地震，「震了幾下又停了」，規模也是4點多，但昨晚嘉義地震較大又持續，因此感受更為強烈。
石瑞銓表示，從現有掌握數據資料分析，認為此波嘉義地震應屬地區性，而非大規模破裂。他說明，嘉義本來就常常有地震，近期中埔、朴子都有地震，「都小小的，大家不太會注意」，研究發現這些地震沒有太大的關聯性，不認為是所謂大地震的前奏，但仍提醒，地震何時發生難以預測，身處地震頻繁的台灣，大家還是要隨時做好防震準備。