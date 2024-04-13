取消掛號費上限滿1個月！王必勝揭僅0.37%調漲、暫無聯合調漲現象
衛福部自今（2024）年3月4日宣布，停止適用掛號費用調整備查制度，即掛號費不再有天花板，由於當時傳電費也要調整，民眾憂心恐醫療院所會集體漲價，影響就醫權益。如今取消掛號費上限已經超過1個月，對此，衛福部次長王必勝表示，根據最新統計數據，有調漲的院僅佔0.37%、最高掛號費為350元。
記者許家禎／台北報導
衛福部3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」、掛號費不再有天花板，衛生局也不得對醫療院所掛號費進行審查，引發民眾不安，唯恐掛號費集體上漲。 衛福部為撫民心，之前表示26間部立醫院不會漲掛號費，且門診掛號費多數醫院在100元以下，也有醫院不收掛號費。至於基層診所則認為，這是反應物價的合理調整，掛號費回歸市場自由，讓市場判定醫術與服務。
如今取消掛號費上限已經超過1個月，對此，衛福部次長王必勝對外表示，根據衛福部最新數據顯示，暫無所謂聯合調漲的現象發生，後續也將持續觀察追蹤。王必勝指出，自3月4日起至3月31日，全國5萬341家醫療院所中，有9家醫院、179家診所調漲掛號費，共為188家，有調漲的院所佔0.37%。調漲金額在50至200元之間，調漲後最高的掛號費是350元。