嘉義深夜連8震！郭鍇紋：台南北邊要注意 不排除大規模地震前兆
嘉義12日深夜至清晨共發生8期地震，其中凌晨2時44分嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模4.9地震，讓外界擔憂是否梅山斷層週期已到，是否為大規模地震前兆，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，昨晚發生的地震主要發生在嘉義南邊，是台灣西部未知的活斷層、盲斷層活動，離梅山斷層較遠，反而是台南北部靠嘉義南邊需要多注意。郭鎧紋提醒民眾做好防震準備，雖然機率較小但不排除為大規模地震的前震。
記者鍾怡婷/綜合報導
嘉義昨晚11時43分發生芮氏規模3.4地震，接著今天凌晨2時44分，在嘉義縣政府西南方14.5公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模4.9地震，地震深度10.4公里。嘉義縣地區最大震度4級。嘉義一帶從昨晚到清晨共發生逾8起地震。中央氣象署地震中心初判和梅山斷層無關，預估未來3到5天將有規模3到4餘震。
地震專家郭鎧紋表示，這群地震發生在嘉義南邊，由於梅山斷層為東西向斷層，範圍是到民雄，今天發生地震的嘉南義竹、布袋一代，初判是台灣西部未知活斷層或盲斷層活動導致，
雖然台灣東部地震占全台地震85%，過去西部地震頻繁出現機率較少，不過今年嘉義地區光4月份就發生19起地震，再加上4月8日北埔也地震，台南北邊，新營ㄧ帶要提高警覺。
郭鎧紋説明，嘉南地區沈積層很厚，歷史上也曾有幾起大地震發生，像是1964年規模達到6.3的台南白河地震，震央位在台南市東北東方43公里處；另1941的中埔地震，更造成360人死亡，都是距離梅山斷層遠、靠山邊。
民眾憂心昨晚得天搖地動是否只是前震，郭鎧紋對此表示地震無法預測，雖然機會較小，但也有5％的機率恐有更大的主震，雖昨晚在嘉義一帶有逾8起地震，不過適當的能量釋放是好事，提醒民眾做好防震準備。