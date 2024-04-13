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平價鐵板燒「內行不是吃大埔」！對手200元飽到吐　老饕改吃這間

▲平價又好吃的大埔鐵板燒，是不少人從小吃到大的好滋味，在物價高漲的時代，CP值還是備受肯定。（圖/Google評價）
▲平價又好吃的大埔鐵板燒，是不少人從小吃到大的好滋味，在物價高漲的時代，CP值還是備受肯定。（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

鐵板燒因為現炒現吃的特性，加上又能近距離欣賞鐵板師傅的精湛廚藝，因此深受不少老饕喜愛，而說到台灣鐵板燒的店家，除了中間價位的夏慕尼以外，廣為人知平價霸主「大埔鐵板燒」也是許多人最愛。然而，近日一家位於新北板橋區的「水連鐵板燒」就在社群掀起廣大討論，因為店內只要200元就能讓你「飽到天靈蓋」，吸引許多老饕朝聖大讚：「比大埔鐵板燒CP值高」。

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近日有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet美食優惠情報」貼文指出「初訪朋友推薦的水連鐵板燒，最便宜的餐200元有含炒青菜、主菜，青菜調味很不錯，自助吧更是豐富，有白飯、湯、炒飯跟炒麵隨便你吃到飽，而且厲害的是還有甜點小蛋糕、茶凍、仙草湯、愛玉湯，CP值真的非常的不錯，推薦給大家試試看」。

▲新北市板橋區一家「水連鐵板燒」最近在社群話題超高，因主打200元吃到飽的自助吧模式，深受老饕喜愛。（圖/）
▲新北市板橋區一家「水連鐵板燒」最近在社群話題超高，因主打200元吃到飽的自助吧模式，深受老饕喜愛。（圖/台灣大胃王吃到飽buffet美食優惠情報）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這間也太划算了吧！改天一定要去吃看看」、「這間真的不錯，而且炒飯是櫻花蝦炒飯喔！不是一般的炒飯」、「這間是我的愛店，自從被部落客拍影片介紹之後，現在排隊排到不行」、「現在平價鐵板燒也好拼，有炒飯炒麵吃到飽超佛心」、「炒飯上次去就直接吃了三碗，非常的好吃，有得選的話會選這間，比大埔CP值還高」。

「水連鐵板燒」半自助吧超狂！最低200元吃到撐肚皮

事實上這間「水連鐵板燒」位於新北市板橋區，店面其實不大，其用餐是採取半自助吧的模式，民眾只要點一份主餐坐下之後，就可以享用一字排開的超狂自助吧，主食方面，水連鐵板燒提供香氣十足的「櫻花蝦炒飯」、「炒飯」以及鐵板燒最常見的白飯，通通都是吃到飽。

▲水連鐵板燒只要點套餐之後，就可以享用店內香氣十足的「櫻花蝦炒飯」，而且是吃到飽！（圖/水連鐵板燒臉書）
▲水連鐵板燒只要點套餐之後，就可以享用店內香氣十足的「櫻花蝦炒飯」，而且是吃到飽！（圖/水連鐵板燒臉書地標）
湯品部分有「玉米濃湯」、「蘿蔔雞湯」、「仙草蜜」、「愛玉湯」等甜鹹口味；飲料甜點區除了有汽水機以外，還提供2種口味的冰沙，冰箱裡還有小蛋糕、茶凍和布丁，想吃冰淇淋的話則有提供「小美冰淇淋」可以享用，店內最便宜的套餐只要200元就能享用以上的東西，CP值堪稱是破表等級，難怪深受老饕的喜愛。

「水連鐵板燒」、「大埔鐵板燒」CP值大比拼！大埔關鍵贏在這

而如果比較一下台灣平價鐵板燒霸主「大埔鐵板燒」的價位，兩者都是以牛肉餐來看的話，大埔鐵板燒售價180元，而水連鐵板燒則是210元，以評價相當好的「大埔鐵板燒五分埔店」來看，店內點套餐之後湯品、飲料以及白飯都是吃到飽，還可以續青菜一次，其實CP值已經非常高；不過多30元的水連鐵板燒，又能吃到櫻花蝦炒飯以及炒麵，甚至還有飯後甜點、甜湯、冰淇淋可以無限享用，CP值更上一層樓！

▲水連鐵板燒除了汽水機、2款冰沙外，還提供小美冰淇淋以及蛋糕、茶凍、布丁等甜點給客人享用，價差大約只多大埔鐵板燒30元。（圖/水連鐵板燒Google評論）
▲水連鐵板燒除了汽水機、2款冰沙外，還提供小美冰淇淋以及蛋糕、茶凍、布丁等甜點給客人享用，價差大約只多大埔鐵板燒30元。（圖/水連鐵板燒臉書地標）
不過大埔因為是連鎖店的關係，所以在台灣各縣市都有分店，相對比在新北市板橋區才有的「水連鐵板燒」來說，更加貼近民眾的生活當中，下回如果有到新北市遊玩或是居住在北部的民眾，有機會不妨可以去朝聖看看內行老饕推薦的「水連鐵板燒」哦！

📌店名：水連鐵板燒
📌地址：新北市板橋區中山路一段269號
📌電話：02-2974-6752

▲水連鐵板燒最近在社群討論度相當高，被網友讚賞比大埔鐵板燒CP值還要更高，可惜只有北部民眾有口福啦！（圖/水連鐵板燒Google評價）
▲水連鐵板燒最近在社群討論度相當高，被網友讚賞比大埔鐵板燒CP值還要更高，可惜只有北部民眾有口福啦！（圖/水連鐵板燒Google評價）

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