平價鐵板燒「內行不是吃大埔」！對手200元飽到吐　老饕改吃這間

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這間也太划算了吧！改天一定要去吃看看」、「這間真的不錯，而且炒飯是櫻花蝦炒飯喔！不是一般的炒飯」、「這間是我的愛店，自從被部落客拍影片介紹之後，現在排隊排到不行」、「現在平價鐵板燒也好拼，有炒飯炒麵吃到飽超佛心」、「炒飯上次去就直接吃了三碗，非常的好吃，有得選的話會選這間，比大埔CP值還高」。
「水連鐵板燒」半自助吧超狂！最低200元吃到撐肚皮
事實上這間「水連鐵板燒」位於新北市板橋區，店面其實不大，其用餐是採取半自助吧的模式，民眾只要點一份主餐坐下之後，就可以享用一字排開的超狂自助吧，主食方面，水連鐵板燒提供香氣十足的「櫻花蝦炒飯」、「炒飯」以及鐵板燒最常見的白飯，通通都是吃到飽。
湯品部分有「玉米濃湯」、「蘿蔔雞湯」、「仙草蜜」、「愛玉湯」等甜鹹口味；飲料甜點區除了有汽水機以外，還提供2種口味的冰沙，冰箱裡還有小蛋糕、茶凍和布丁，想吃冰淇淋的話則有提供「小美冰淇淋」可以享用，店內最便宜的套餐只要200元就能享用以上的東西，CP值堪稱是破表等級，難怪深受老饕的喜愛。
「水連鐵板燒」、「大埔鐵板燒」CP值大比拼！大埔關鍵贏在這
而如果比較一下台灣平價鐵板燒霸主「大埔鐵板燒」的價位，兩者都是以牛肉餐來看的話，大埔鐵板燒售價180元，而水連鐵板燒則是210元，以評價相當好的「大埔鐵板燒五分埔店」來看，店內點套餐之後湯品、飲料以及白飯都是吃到飽，還可以續青菜一次，其實CP值已經非常高；不過多30元的水連鐵板燒，又能吃到櫻花蝦炒飯以及炒麵，甚至還有飯後甜點、甜湯、冰淇淋可以無限享用，CP值更上一層樓！
不過大埔因為是連鎖店的關係，所以在台灣各縣市都有分店，相對比在新北市板橋區才有的「水連鐵板燒」來說，更加貼近民眾的生活當中，下回如果有到新北市遊玩或是居住在北部的民眾，有機會不妨可以去朝聖看看內行老饕推薦的「水連鐵板燒」哦！
📌店名：水連鐵板燒
📌地址：新北市板橋區中山路一段269號
📌電話：02-2974-6752