傳謝長廷接司法院長是因不甘寂寞？媒體人爆：日方對他這行為不滿
準總統賴清德將於520就任，新內閣人事逐漸曝光，日前公布由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長組閣，有消息傳出，駐日大使謝長廷也被納入司法院長的口袋人選。對此，資深媒體人陳鳳馨透露，這則傳聞反映出的，是謝長廷的不甘寂寞，因為其實日方對謝有不滿。
記者王德蓉／綜合報導
陳鳳馨12日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，人事案確定前，消息就被搶先放出，原因可能有2個，分別是「希望有人見光死」和「不要忘記某人」，而傳出謝長廷可能出任司法院長，這比較接近後者。不過陳鳳馨認為，這件事成真機率很低，因為謝長廷不適合擔任此職，且現在朝小野大，想通過爭議不小的謝長廷當司法院長，機率很低，因此這反映出的，就是謝的不甘寂寞。
陳鳳馨認為，謝長廷被派駐到日本後，沒有其他的人事安排，是因爭議完全沒有停止過，且據悉，日方其實對於謝長廷的表現也有所不滿，因覺得他的日語「不夠貴族」。陳鳳馨續指，在和日方打交道時，使用的語言「尊貴程度」，能決定可以交流到多深，而日本政壇的政二代、政三代很多，若沒有很好的語言底子能打交道，要再有進展就會有壓力。此外，謝長廷給人對日本唯命是從的觀感，但其實日本人並不會真的看得起這種行為，「如果說你今天純粹做一個應聲筒，那何必尊重你？」所以謝長廷就停滯在了駐日代表一職上。