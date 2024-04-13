嘉義深夜8起地震！氣象署揭「震央在破碎帶」：恐有規模3至4餘震
嘉義12日深夜至清晨共發生8起地震，最大規模的震央位在嘉義縣布袋鎮、規模4.9，最大震度嘉義縣4級，中央氣象署地震中心表示，嘉義地震與梅山斷層無關，兩者之間距離超過30公里，震央是在破碎帶所造成的地震，過去該地區地震最大規模不超過5，初判為正常的地震活動，不過也提醒民眾接下來的3至5天，有機會發生規模3-4的餘震，需要做好防震準備。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署地震中心技正林柏佑說明，昨晚嘉義地震最大規模為4.9，主要發生在布袋、義竹區，震央是板塊碰撞前緣出現的破碎帶導致的地震。從過去歷史觀測來看，該地區最大規模地震沒有超過5，每隔幾年都會有地震發生，相信是台灣地理環境之下正常的地震活動，不過未來3至5天，仍有機會發生規模3-4的餘震。
至於為何嘉義有破碎帶？林柏佑解釋，只要有地震發生、板塊碰撞就會對結構產生影響，造成台灣各地都有破碎帶發生，而嘉義地震的破碎帶，主要是菲律賓海板塊往前推擠，板塊碰撞的前緣在這一代形成碰碎帶，距離梅山斷層距離超過30公里，因此地震主因與梅山斷層無關。
地震專家郭鎧紋表示，台灣東部地震占全台地震85%，過去西部地震頻繁出現機率較少，不過今年嘉義地區光4月就發生19起地震，再加上4月8日北埔也地震，提醒近期台南北邊，新營ㄧ帶要提高警覺，不排除有規模更大的地震發生。