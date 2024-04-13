NBA／AD、詹皇聯手轟73分！湖人123：120擊退灰熊、拚老八未絕望
NBA洛杉磯湖人今（13）日在客場出戰曼非斯灰熊，靠著LeBron James與Anthony Davis聯手轟進73分，率隊以123:120擊退灰熊終止近期2連敗，再奪勝後湖人也以46勝、35敗，穩坐附加賽上半區第8名位置。
記者張志宇／綜合報導
湖人本場可說是有不能輸的壓力，賽前湖人例行賽場次僅剩2場，他們與沙加緬度國王、金州勇士戰績皆為45勝、35敗，但因對戰交手勝敗關係，國王排名第8、勇士排名第9、湖人排名第10，若這場輸了就確定無緣附加賽「上半賽區」。
此戰湖人首節就打出34:26的攻勢建立領先，但次節灰熊發起反攻打出38:34攻勢，上半場結束將比分追至64:68，來到第三節灰熊更是打出33:30攻勢，將比分追至97:98。
進到末節雙方你來我往，但湖人靠著「詹皇」在最後44.1秒時，連砍6分幫助球隊穩住勝利，終場就以123:120擊退灰熊。
湖人Anthony Davis全場22投11中，攻下36分、14籃板、5助攻，LeBron James則是出場41分鐘，全場20投13中，攻下37分、9籃板、5助攻；灰熊此戰得分最高的為GG Jackson的31分。