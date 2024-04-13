表決落敗綠委批藍白聯手　黃國昌酸：綠營甲動柯建銘自己也沒來

藍委在中國卻能投票　民進黨團批作票已犯罪、發文韓國瑜徹查

▲立法院會昨上演年金改革復議案表決大戰，國民黨立委盧縣一未到，卻能投票，引發爭議。（圖／何哲欣攝，20240412）
▲立法院會昨上演年金改革復議案表決大戰，國民黨立委盧縣一未到，卻能投票，引發爭議。（圖／何哲欣攝，20240412）

記者陳佩君／台北報導

立法院會昨上演年金改革復議案表決大戰，國民黨立委盧縣一缺席，卻在討論事項第一案投票時參與表決，引起爭議。對此，民進黨立法院黨團今（13）日怒斥國民黨團作票，質疑有人假冒盧縣一領卡等舉動，已構成偽造私文書罪，呼籲國民黨團盡快跟社會交代清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於昨日院會表決爭議，民進黨團副幹事長林楚茵直指，國民黨竟然在2024年還要重演壞習慣，把作票文化帶到立法院，「盧縣一人在中國、未簽到、不會發表決卡，卻能在台灣投票表決，這不是作票什麼才是作票？」

林楚茵質疑，每位立委簽到、要表決時，議事人員都會確認委員本人到場、有簽到出席，才會發下註記委員姓名的表決卡，但盧縣一人在中國，不在現場也沒有簽到，為何有表決卡？這不是作票嗎？議事人員為何會發盧縣一的表決卡？又是誰代替他投下去？「這樣表決沒問題嗎？」

民進黨立委沈伯洋指出，投票過程中議事人員需要一一核對，等委員到場坐在位置上，才會把卡插在插槽中，今天有人假冒是盧縣一領卡，還要冒名按下出席、反對鍵，才會完成作票，在刑法上已經構成偽造、冒用他人名義製作文書，而電磁紀錄也屬於文書一種，「這不只是冒名領卡嫌疑，還會有冒名按出席、反對，這不是作票什麼才是？」

沈伯洋提到，此事發生在首次表決，藍綠是47票平手，若沒有這票就是47比46，直接影響表決結果，該文書代表的公共信用被破壞，所以一定要徹查這件事，議事人員非常小心，是誰叫他發這張卡？或是假冒盧縣一坐在那邊，還按下出席跟反對，最後影響到表決結果，這本身可能已經是犯罪行為。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，作弊發卡、作弊投票同時存在，才會發生離譜荒誕之事，「到底有沒人指示議事人員作弊發卡？」呼籲國民黨團向社會交代清楚，民進黨團也會發文給立法院長韓國瑜，要求徹查此事。

曝毛骨悚然貓膩！吳思瑤：黃國昌沒投票也沒簽到「全黨被他坑了」

被黃國昌酸缺席院會　柯建銘曝破例理由、批藍反改革造成年金破產

第16任總統副總統交接！府：讓外賓體驗府城文化國宴將在台南舉辦

民進黨甲動柯建銘等4人未到場　吳思瑤曝原因：依照內規處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞