傳謝長廷接司法院長 本尊370字回應曝現況：啼笑皆非
準總統賴清德將於520就任，新內閣人事逐漸曝光，日前公布由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長組閣，有消息傳出，駐日大使謝長廷也被納入司法院長的口袋人選。對此，謝長廷今（13）日上午在臉書PO出370字貼文，直指「這些日有些關於我異動司法院的傳聞，都是虛構的。」
記者王德蓉／綜合報導
謝長廷發文指出，這些日有些關於他異動司法院的傳聞，都是虛構的，其實用常識想都知道現在這個時候，高層的哪個人也不可能去談這種問題，不過，媒體力量大，也有不少人信以為真，還有人向他恭喜，期許推動司法改革，真的啼笑皆非。
謝長廷說，他最近為了處理花蓮震災的後續捐款事務，忙得不可開交，每天接受日本友人慰問和捐款，不適合提及要離開的事，反而承諾不少今後的合作和行程，所以他暫時還會留在現有崗位把善後問題處理完畢。
謝長廷表示，花蓮震災以來，日本政府、日本民間團體及日本國民紛紛表達關切、慰問和支援，這是好現象，「我們非常珍惜，可以當面收受或致謝的，儘量安排面會，沒有辦法的，也詳細登記，以書面鄭重致函道謝。」代表處並排除萬難，在日本的銀行開設專戶，讓關心的日本人知道我們的重視和感謝，這是善的循環的一部份，彼此這樣做就成為習慣，變成當然，對以後長期台日關係，以及台灣的安全是有正面效益的。