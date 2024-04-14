本周咖啡優惠！7-11黑色情人節「寄杯35元」　全家拿鐵第2杯9元

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📍APP｜4月13日至4月17日
◾濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
📍門市｜4月14日
◾黑糖珍珠撞奶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍門市｜每周五六日（4月30日止）
◾可爾必思牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價45元、特價37元）
📍APP｜4月17日至4月21日
◾HERSHEY’S經典可可2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月14日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜限4月15日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
◾To b. by agnès b.經典冰可可買2送1，6.7折（原價99元、特價66元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元，6.5折（原價68元、特價44元）
◾冰鳳梨拿鐵2杯100元，6.4折（原價78元、特價50元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡星巴克
星巴克又有截圖買一送一活動，4月15日至4月17日尋找迪士尼好朋友，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，在活動期間上午11時至晚間8時到門市買特大杯飲料，第2杯免費招待，優惠品項不含星冰樂等指定飲品，活動不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等部份門市。