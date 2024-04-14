12星座一周運勢／金牛座工作貴人變多　獅子座出現「熱情桃花」

🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面要特別注意，雙方互給冷釘子，有可能就中斷。工作上小心別人不買單；感情上你有可能直接拒絕，別太直性子。
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本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有意外的好機會，或是別人很通融，很好講話，對你很好。工作上貴人特別多，或是對你特別好；感情上有追求者。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周工作、金錢方面有好消息，你會表現得很能幹。工作上成績不錯；感情上主動積極，目前你占優勢。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作、感情方面，你不滿意居多。工作上有欣賞你的機會出現；感情上有你不喜歡的桃花類型，但是有進一步的機會。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有欣賞你、喜歡你的對象，對方想更進一步。工作上狀況不錯，有不錯的機會；感情上有桃花出現，對方積極熱情。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有些不錯的機會或是桃花、欣賞你的人，可以多留意。工作上身邊的機會其實很不錯，別太快否定；感情上有些桃花、對象出現，你拒絕的機會較大。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面，有很有心的對象出現，但是可能剛好你不想談感情。工作上小心溝通不良、或是沒得商量；感情上對方條件不錯、桃花很旺、或是追求許久，你會是比較冷感的一方。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花的苗頭，但是你可能會拒絕、不想談感情。工作上目前不考慮的案子；感情上對於目前的對象，你可能不會開始。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、日常。
這周會感受到冷風過境的感覺，尤其是感情、人際方面，小心很受傷。工作上些微受挫；感情上對方對你冷感，或是離你很遠。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有好消息，你的計劃更進一步，或是順利完成。工作上傳來好消息，是你滿意的狀態；感情上和你的對象相處的不錯，有進一步的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周尚沒有你想要的結果，靜悄悄的沒有動靜。工作上狀態穩定；感情上對方還不會有行動。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周你會自己積極主動，爭取機會。工作上動力很強；感情上努力希望更進一步。
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