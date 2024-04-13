NBA附加賽戰況總整理！西區老八之爭白熱化　「勇湖王」三搶一

勇士109：114輸鵜鶘！Curry砍33分無用　高機率無緣附加賽上半區

▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（13）日在主場大通中心迎戰紐奧良鵜鶘，這是他們爭取附加賽上半區的關鍵戰，勇士球星Stephen Curry此役23投12中、命中7記三分球、攻下33分，但仍無法率隊取勝，勇士終場以109：114輸給鵜鶘，勇士高機率無緣附加賽上半區。

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賽前勇士和湖人、國王都已經確定要打附加賽，誰能搶進上半區、爭取多一敗的機會，成為3隊試圖在接下來賽程要努力的目標。今天對上鵜鶘隊，可說是勇士面對最困難、也最重要的一場挑戰。

在上一場讓Draymond Green以及Klay Thompson輪休後，兩人今天皆已回歸陣容，準備面對這一場挑戰。首節勇士多點開花，並且將鵜鶘分數壓低，該節打完以26：17領先，取得一個好的開始。

但沒想到次節戰局風雲變色，首節7投僅1中的CJ McCollum，次節6投5中，率領球隊轟出45：22的高潮，Trey Murphy III這一節也投進許多長距離三分，鵜鶘瞬間將分數反超，以62：48進入到中場。McCollum半場得到17分，勇士則以Curry的15分最高。

下半場勇士力圖振作，無奈關鍵的第三節Curry只得到2分，他受到重兵看防，球隊單節得分還是偏低，也沒辦法將差距縮小，三節打完仍落後鵜鶘達到13分。末節勇士急起直追，在Curry三分球帶動下，打出17:9的反擊，可惜勇士關鍵時刻又出失誤，被鵜鶘連續反擊，又被拉開雙位數差距。

Curry之後力挽狂瀾跳出來連拿10分，Andrew Wiggins的罰球讓雙方回到一個球權差距，可惜球隊無法掌握關鍵籃板，被McCollum命中鵜鶘鎖定勝利的三分球，隨著Curry最後 13.1秒三分球沒進，勇士5分之差落敗。

賽前湖人、勇士、國王戰績相同，湖人今天艱辛戰勝灰熊，暫時取得半場勝差優勢，勇士今天輸掉比賽之後，又將有利的局面拱手讓人，目前湖人暫居西區第8，而國王和太陽的比賽還在進行中，如果國王贏得這場比賽勝利，勇士將確定無緣爭取第8種子。

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