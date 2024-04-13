嘉義地震深夜狂搖！在地人驚喊「地鳴聲不斷」 中央氣象署回應了
嘉義地震一晚逾8起，其中以半夜2時44分芮氏規模4.9的地震最大，不少南部人都上PTT版留言表示「這次地震我有聽到地鳴聲，嚇到直接不敢睡」、「嘉義晃到不行還有地鳴聲.....直接不敢睡覺了」。根據中央氣象署地震預報中心説明，地鳴認為可能是一小部分的地震波能量傳入空氣變成聲波所形成的聲音，而嘉義地震確實有可能發生地鳴，但科學界目前沒有明確數據佐證，哪些構造或地震可能造成地鳴，因此地震中心並未進一步針對地鳴做探討。
記者鍾怡婷/綜合報導
嘉義地震昨深夜至清晨已累積逾8起地震，最大規模為深夜2時44分芮氏規模4.9地震，震央在嘉義縣政府西南方14.5公里處，深度10.4公里，屬於極淺層地震，最大震度4級，包括嘉義縣義竹、嘉義縣太保市。
不少當地人表示在地震發生前後聽到地鳴聲，讓不少民眾害怕到整夜不敢入睡「嘉義晃到不行還有地鳴聲.....直接不敢睡覺了」、「這次地震我有先聽到地鳴聲，真的是很可怕，2時44分之後就抱持警戒先不睡了」。
而中央氣象署地震預報中心解釋，大地震時常發現聲、光出現。地鳴認為可能是一小部分的地震波能量傳入空氣變成聲波所形成的聲音。地光為受震動波及之區域上空所觀測到的光，形成原因仍未能確定，認為可能是岩石受壓，釋放出電荷而產生光亮。
地震預報中心林柏佑說明，嘉義地震發生前聽到的地鳴聲，理論上地鳴確實是可能發生的，但目前科學界沒有明確的觀測資料可以佐證，哪些構造或規模的地震發生時會有地鳴聲，因此地震中心並未針對嘉義地震地鳴聲進一步討論。
而昨晚嘉義地震主要發生在布袋、義竹區，震央是板塊碰撞前緣出現的破碎帶導致的地震，與距離30公里遠的沒山斷層無關，不過從過去歷史觀測來看，該地區最大規模地震沒有超過5，每隔幾年都會有地震發生，相信是台灣地理環境之下正常的地震活動，要注意未來3至5天，仍有機會發生規模3-4的餘震，提醒民眾做好防震準備。