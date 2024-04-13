禁止台南Josh惹爭議！樂天桃猿發道歉啟事 誠摯歡迎到場共襄盛舉
知名棒球YouTuber台南Josh時常在YouTube上分享棒球知識、球場開箱以及球賽分析的影片，享有高知名度，因他擁有「反指標」體質，被不少球迷尊稱為「國師」。昨（12）日樂天透過臉書徵求開球嘉賓，但卻臨時新增「Josh禁止」的規定，引發爭議。樂天今（13）日在臉書粉絲團緊急發布「道歉啟事」，「我們誠摯歡迎棒球迷台南Josh到場共襄盛舉。」
記者路皓惟/綜合報導
由於樂天桃猿主場「樂天桃園棒球場」遲遲驗收未過，因此自月初開幕至今一直在借調其他球場打比賽。4月16及17日兩天，樂天桃猿特地前往台南球場進行比賽，為了彌補球迷，樂天桃猿提出只要是樂天桃猿後援會官方LINE好友，並且身穿樂天桃猿相關服飾，就有機會被抽到擔任當天比賽的賽前開球嘉賓。
台南Josh看到此消息，特地到樂天桃猿官方臉書下方留言，他表示：「拿膠帶貼一件Rakuten。」未料樂天桃猿臉書小編看到後，突然加上新規則，寫著「Josh禁止」，讓台南Josh氣得在臉書上提出質疑：「如果一開始有寫清楚當成梗就算了，我跟其他球迷一樣，想按照規則參加開球的抽籤就馬上改規則禁止？」接著破口大罵表示：「感受有夠差，不去了！」
樂天桃猿今天緊急發布道歉啟事，「針對猿來是你？！開球嘉賓徵選活動，於注意事項加註第七點禁止Josh，造成台南Josh感受不佳，小編在此向台南Josh致歉，同時將留言與第七點一併刪除，樂天桃猿不會剝奪任何球迷參與這項活動的權利。」
樂天桃猿表示，此活動是希望所有喜愛棒球的球迷們一同參與，我們誠摯歡迎棒球迷台南Josh到場共襄盛舉，並強調未來樂天桃猿小編在留言互動的尺度拿捏將會更加嚴謹，不讓此事件再次發生。
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