天氣預報／假日午後降雨明顯！台北、東部有雨　高溫飆36度防中暑

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根據天氣風險分析師吳聖宇指出，今天週六（13日）因為有微弱鋒面掠過，午後降雨會比較明顯，各地山區在中午過後出現短暫陣雨的機會較大，平地部分則是以大台北、東半部地區比較有可能受影響，西半部平地的天氣大致維持穩定。明天週日（14日）鋒面遠離，轉為偏南風影響，午後降雨將會減少許多，只剩下局部山區午後還有下點雨的機會，平地大致都是多雲或晴的天氣。
週末這兩天溫度都是偏高的，尤其週日（14日）因為天氣更好，溫度將會比週六更高，包括北部、東半部都有機會出現攝氏30度以上高溫，中南部局部地區甚至會有局部攝氏34-36度或以上的高溫出現，提醒大家外出時要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。
下週一微弱鋒面徘徊，北台灣留意午後降雨
下週一（15日）開始連續數天，微弱鋒面大致都在台灣北方海面呈現南北徘徊，有時可能較為接近北台灣陸地，不過最新的預報資料看起來暖空氣勢力整體較為偏強，台灣大多數時間都在暖區的範圍內，主要受偏南到西南風環境影響，北台灣因為離鋒面較近，雲量有機會較為偏多，但是需要留意的可能都還是午後降雨的變化，在環境風向的因素下，北部、東半部地區受午後雲層發展帶來降雨影響的機會較高，中南部天氣就相對較為穩定，只有山區有機會出現局部的午後降雨，平地預期持續是多雲到晴的天氣為主。
下週全台燒蕃薯，局部地區高溫可達攝氏35-36度
溫度方面下週預期可能會持續偏熱，由於鋒面影響不大，暖空氣勢力較強，北部、東半部有超過30度以上高溫的機會，其中雲量變化的多寡對高溫發生的影響很大，如過當天雲量較多，高溫也有機會相對稍低一點。中部、南部天氣較為晴朗，陽光加熱作用配合西南風暖平流，溫度持續偏高的機會大，普遍會有攝氏32-34度高溫，局部區域甚至會來到攝氏35-36度或以上。
雖然還沒有進入夏天，但是預報資料來看高溫的情況已經蠻明顯的開始出現，加上降雨可能較少，陽光較強，提醒大家要持續注意高溫，外出時要做好防曬防中暑的準備。