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女藝人驚爆伸狼爪！後台趁脫衣「掐男學生乳頭」　還笑問：很準吧

▲許常德透露，某女明星在後台掐男學生乳頭，被害人10年後心裡還是有陰影。（圖／NOWnews資料照）
▲許常德透露，某女明星在後台掐男學生乳頭，被害人10年後心裡還是有陰影。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼被指控向懷有星夢的少女伸狼爪，多位被害人陸續站出來發聲，犯罪黑數令人不寒而慄，資深媒體人、作家兼音樂人許常德昨（12）日深夜發文拋出震撼彈，有男工讀生曾經被女藝人在後台捏乳頭，被害人花10年還是走不出陰影，「這樣你也覺得沒什麼嗎？」

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▲藝人黃子佼（圖／記者潘千詩攝，2022.11.15）
▲黃子佼36年演藝事業毀於一旦。（圖／NOWnews資料照）
許常德在私人臉書表示，一位女明星多年前在後台，對著一名還是學生的工讀生，趁他在換衣服的時候，突然上前掐捏他的乳頭，接著對該工讀生訕笑問：「很準吧？」許常德說，「這樣你也覺得沒什麼嗎？但十多年前的事，那位男生到今天還是走不出陰影。」

「他最可憐的地方是他不能像女生一樣講出來，因為會被二度傷害，（外人會）覺得他怎麼不像個男人」，許常德最後標記：「我現在講的這個案例不是舉例，是真實事件。」

貼文引發許多網友譁然，相當感嘆：「我覺得性騷這部分，如果受害者是男生就更弱勢...」、「有時自認為沒什麼大不了的事，其實真的有可能造成別人一輩子的陰影」、「這也發生在休傑克曼身上，只是他是用開玩笑的帶過，如果今天他很care的話，這些人應該都會被起訴，為什麼總覺得性騷擾一事只有女性會受傷？社會價值觀有時真的挺變態的，然後天天在喊兩性平等！」

還有網友痛訴：「回想起來小時候朋友間的阿魯巴，內心也是極度不舒服，無預警或被不喜歡的人捏乳頭，也有種很重的被剝削感，要明確表達這種不適感」、「台灣在追求平等，還需要更多的同理」、「當事人會在意的事，就不會是小事」、「超級過分」、「天啊...」、「可惡」、「太可怕了...」

▲許常德透露，某女明星掐男學生乳頭，被害人10年後心裡還是有陰影。（圖／許常德臉書）
▲許常德全文。（圖／許常德臉書）
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