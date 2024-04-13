女藝人驚爆伸狼爪！後台趁脫衣「掐男學生乳頭」　還笑問：很準吧

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「他最可憐的地方是他不能像女生一樣講出來，因為會被二度傷害，（外人會）覺得他怎麼不像個男人」，許常德最後標記：「我現在講的這個案例不是舉例，是真實事件。」
貼文引發許多網友譁然，相當感嘆：「我覺得性騷這部分，如果受害者是男生就更弱勢...」、「有時自認為沒什麼大不了的事，其實真的有可能造成別人一輩子的陰影」、「這也發生在休傑克曼身上，只是他是用開玩笑的帶過，如果今天他很care的話，這些人應該都會被起訴，為什麼總覺得性騷擾一事只有女性會受傷？社會價值觀有時真的挺變態的，然後天天在喊兩性平等！」
還有網友痛訴：「回想起來小時候朋友間的阿魯巴，內心也是極度不舒服，無預警或被不喜歡的人捏乳頭，也有種很重的被剝削感，要明確表達這種不適感」、「台灣在追求平等，還需要更多的同理」、「當事人會在意的事，就不會是小事」、「超級過分」、「天啊...」、「可惡」、「太可怕了...」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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