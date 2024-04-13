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北港朝天宮建廟330週年 發行轎窗燈發光造型悠遊卡

▲北港朝天宮配合建廟330週年遶境活動，發行立體轎窗燈發光造型悠遊卡。（圖／Be Come True 提供）
▲北港朝天宮配合建廟330週年遶境活動，發行立體轎窗燈發光造型悠遊卡。（圖／Be Come True 提供）

記者柳榮俊/綜合報導

農曆三月瘋媽祖，白沙屯媽祖進香剛結束，引領全台高達18萬人次香客前往北港朝天宮參拜，將於27、28日登場的北港遶境活動，適逢建宮330週年，北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年必將盛大舉行北港遶境的所有相關活動，北港鎮鄉民全員出動，將一同迎接今年最重要的民俗盛事。

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另外，北港朝天宮也攜手文創業者推出首款立體造型悠遊卡，將僅存於北港媽祖遶境活動傳統「轎窗燈」，縮小成可容納口袋的袖珍尺寸，不僅外型小巧討喜，感應時還會發光，讓朝天宮信眾十分驚喜。

號稱全台300座媽祖廟之總廟的北港朝天宮，今年元宵不僅盛大舉行晚會，邀請多位歌手藝人演出，也抽出光明燈福袋純金媽祖12組，且於今年三月「北港進香」正式獲文化部第九屆民俗議會出席委員全數同意，登錄為全台第二十三項國家重要民俗。

北港繞境固定於農曆三月十九、二十兩日僅於北港鎮進行，有別於其他媽祖進香活動跨縣市的長途路線，其迷人之處在於保存了多項傳統，包含炸虎爺、炸轎、犁炮及藝閣比賽等，其文化傳承成為許多旅遊報章雜誌推薦必去體驗的台灣民俗活動。

繞境過程中，媽祖神轎側邊懸掛的「轎窗燈」亦是北港朝天宮特有傳統之一，過去轎窗燈用意為擋住媽祖金身，避免香客直視媽祖，此項傳統在其他媽祖進香已失傳少見，北港朝天宮建廟三百餘年此項傳統保存完好，現今全台灣只剩下北港朝天宮媽祖神轎看得見「轎窗燈」的蹤影，被視為北港朝天宮及具代表性的信物之一。

北港朝天宮近年除了在傳統文化保存不遺餘力，在文化創新上也大步向前，過去發行過多樣的平片悠遊卡，今年首次與IP授權平台Be Come True共同開發「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，搭上農曆三月迓媽祖風潮，趣味還原燈籠發光元素。北港朝天宮表示：「感應發光也有點亮光明的寓意，期待為信眾們帶來祈福與好運。」

 「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」將於4/16日在Be Come True ( https://shopbecometrue.tw/ciCrj )及7-Eleven OPEN POINT同步開放預購，每組售價590元，且於精美包裝內皆贈北港朝天宮香火袋一枚，限量發行售完為止。

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