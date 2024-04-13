北港朝天宮建廟330週年 發行轎窗燈發光造型悠遊卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
號稱全台300座媽祖廟之總廟的北港朝天宮，今年元宵不僅盛大舉行晚會，邀請多位歌手藝人演出，也抽出光明燈福袋純金媽祖12組，且於今年三月「北港進香」正式獲文化部第九屆民俗議會出席委員全數同意，登錄為全台第二十三項國家重要民俗。
北港繞境固定於農曆三月十九、二十兩日僅於北港鎮進行，有別於其他媽祖進香活動跨縣市的長途路線，其迷人之處在於保存了多項傳統，包含炸虎爺、炸轎、犁炮及藝閣比賽等，其文化傳承成為許多旅遊報章雜誌推薦必去體驗的台灣民俗活動。
繞境過程中，媽祖神轎側邊懸掛的「轎窗燈」亦是北港朝天宮特有傳統之一，過去轎窗燈用意為擋住媽祖金身，避免香客直視媽祖，此項傳統在其他媽祖進香已失傳少見，北港朝天宮建廟三百餘年此項傳統保存完好，現今全台灣只剩下北港朝天宮媽祖神轎看得見「轎窗燈」的蹤影，被視為北港朝天宮及具代表性的信物之一。
北港朝天宮近年除了在傳統文化保存不遺餘力，在文化創新上也大步向前，過去發行過多樣的平片悠遊卡，今年首次與IP授權平台Be Come True共同開發「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，搭上農曆三月迓媽祖風潮，趣味還原燈籠發光元素。北港朝天宮表示：「感應發光也有點亮光明的寓意，期待為信眾們帶來祈福與好運。」
「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」將於4/16日在Be Come True ( https://shopbecometrue.tw/ciCrj )及7-Eleven OPEN POINT同步開放預購，每組售價590元，且於精美包裝內皆贈北港朝天宮香火袋一枚，限量發行售完為止。