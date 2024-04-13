木村拓哉《Believe》穿囚服15秒神秘預告片曝！上架時間一次看
Hami Video粉絲團陸續公布4月華麗日劇片單，不僅有木村拓哉主演的《Believe－為你架起的橋樑－》，將在4月26日上架，以及4月底將播出的山下智久新劇《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》，還有赤楚衛二和錦戶亮合作《Re：Revenge – 欲望的果實》等劇。
記者施以慧／綜合報導
日劇男神木村拓哉在《Believe－為你架起的橋樑－》中飾演建築師「狩山陸」，劇情保密到家走神秘路線，目前僅公開15秒預告，他穿著囚服僅說了一句「好久不見」就讓全網沸騰，他透露角色設定是「我被陷害入獄，逃獄後親自追查真相與兇手」。
不過木村在劇組拍攝途中也遇到相當大的難題，日前拍攝建築師監工的橋段，沒想到遇到極惡劣天候，狂風暴雨加上冰雹，過程中木村毫不猶豫爬上超高鷹架拍攝，最後天空竟還出現彩虹，他開心拍下和彩虹的合照，吸引7萬人按讚。他苦笑說：「他因某種原因入獄，很多衣服連皮帶都不能用，應該是史上最不興奮的試裝。」
另一位日劇「雙棲男神」山下智久則是睽違5年重回日本民營電視台主演漫畫改編的《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》，講述為了保護受到嚴重氣象災害威脅的人命，「特別災害對策本部」成員利用智慧和知識，在最前線全力進行救援的故事，山下智久在其中飾演主角氣象研究員「晴原柑九朗」。
山下智久表示拍攝之前，除了閱讀原作漫畫，還特地觀看氣象學家紀錄片、學習相關知識，他也希望透過該片讓大家能夠瞭解對自然災害的準備：「我生活的日本是世界上自然災害特別多的國家之一。安穩的時光持續一段時間後，我們往往會忘記這一點，但我認為事先做好心理準備非常重要。」
《Believe－為你架起的橋樑－》將於4月26日起在Hami Video播出，《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》將於4月底起在Hami Video播出。
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