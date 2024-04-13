涮乃葉地位保住了！「超好回本店」全台僅2間　老饕吃過回不去

今日必吃／開箱吳宗憲當老闆的「老唐牛肉麵」　湯濃肉香接近當年

▲吳宗憲重金買下並重新裝潢的台南老品牌牛肉麵店「老唐牛肉麵」，今日開幕，記者實際試吃開箱。（圖／記者葉盛耀攝）
▲吳宗憲重金買下並重新裝潢的台南老品牌牛肉麵店「老唐牛肉麵」，今日開幕，記者實際試吃開箱。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南直接試吃由吳宗憲重金買下並重新裝潢的老品牌牛肉麵店「老唐牛肉麵」，今日開幕果真已有滿滿人潮，都是為了記憶中的牛肉麵老滋味，記者也實際開箱，看看是否與當年味道接近。

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創立於1967年的台南「老唐牛肉麵」，原本店家前年底想停業，後傳出綜藝天王吳宗憲重金買下該餐廳舊址與牛肉麵的配方，並將餐廳重新裝潢，將交由兒子鹿希派經營。今(13)日老唐牛肉麵重新開幕，菜單極簡，僅賣一味牛肉麵售價180元，加上四樣小菜，每碟皆是40元。

▲吳宗憲重金買下「老唐牛肉麵」，今天於台南舊址開始試營運，現場湧排隊人潮。（圖/記者葉盛耀攝）
▲吳宗憲重金買下「老唐牛肉麵」，今天於台南舊址開始試營運，現場湧排隊人潮。（圖/記者葉盛耀攝）
記者今（13）日搶在開店11點前就抵達餐廳，乖乖排隊20分鐘才得以結帳完成，再等候約15分鐘後，終於老唐牛肉麵的招牌牛肉麵上桌。當年這碗牛肉麵強調是使用牛骨與10多種中藥材熬12小時以上；而牛肉則是選用牛腩製作，並宣稱製作工序需耗費16小時才完成。

記者先觀察這碗麵，湯的表面浮著些許紅油，喝起來果真有著濃郁的中藥材香氣，混合醬香與甘醇味，是屬於南部偏甜一些的滋味，且有微微辛辣後韻，讓湯頭喝起來富有層次且不易膩口。

▲老唐牛肉麵屬於重口味派系，湯濃肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲老唐牛肉麵屬於重口味派系，湯濃肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
牛腩肉雖然一向有著豐富油脂，但經燉煮過後，部分油脂通常會融入湯裡，讓牛肉塊咬起來柔嫩而不過於肥腴，且老唐牛肉麵的風格更是有著不過爛、略保留咬勁的質地，並且牛肉香氣明顯而迷人。

▲牛腩保留一點咬勁，吃起來有明顯牛肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲牛腩保留一點咬勁，吃起來有明顯牛肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
可惜的是，上桌時的麵條黏成一團，或許是新手還未熟稔製作流程，因此建議吃時顧客需趕緊趁熱將麵條拌勻，讓它略吸一點牛肉湯汁，才能有著軟Q且夠味的狀態。另外還有小黃瓜、豆干等小菜，調味都偏爽口，尤其很推薦小黃瓜，做工精緻、爽脆多汁，明顯的酸味與甜味，吃起來相當涮嘴。

▲剛上桌時麵條黏成一團，加上記者為了拍照又耽擱了約莫一分鐘，不易攪拌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲剛上桌時麵條黏成一團，加上記者為了拍照又耽擱了約莫一分鐘，不易攪拌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲四款小菜中，推薦小黃瓜，滋味爽脆酸甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲四款小菜中，推薦小黃瓜，滋味爽脆酸甜。（圖／記者葉盛耀攝）
以湯頭與牛肉來說，與記者10年前嘗過多次的滋味，算是相當接近，屬於重口味派系。不過畢竟是名人經營，提醒在此剛開幕初期，可能都需有排隊等候1小時以上的心理準備。

📍店家資訊：
店名：老唐牛肉麵
地址：台南市中西區興華街45號
電話：店家未公佈
營業時間：11:00~20:00
公休日：無

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