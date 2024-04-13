今日必吃／開箱吳宗憲當老闆的「老唐牛肉麵」　湯濃肉香接近當年

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記者今（13）日搶在開店11點前就抵達餐廳，乖乖排隊20分鐘才得以結帳完成，再等候約15分鐘後，終於老唐牛肉麵的招牌牛肉麵上桌。當年這碗牛肉麵強調是使用牛骨與10多種中藥材熬12小時以上；而牛肉則是選用牛腩製作，並宣稱製作工序需耗費16小時才完成。
記者先觀察這碗麵，湯的表面浮著些許紅油，喝起來果真有著濃郁的中藥材香氣，混合醬香與甘醇味，是屬於南部偏甜一些的滋味，且有微微辛辣後韻，讓湯頭喝起來富有層次且不易膩口。
牛腩肉雖然一向有著豐富油脂，但經燉煮過後，部分油脂通常會融入湯裡，讓牛肉塊咬起來柔嫩而不過於肥腴，且老唐牛肉麵的風格更是有著不過爛、略保留咬勁的質地，並且牛肉香氣明顯而迷人。
可惜的是，上桌時的麵條黏成一團，或許是新手還未熟稔製作流程，因此建議吃時顧客需趕緊趁熱將麵條拌勻，讓它略吸一點牛肉湯汁，才能有著軟Q且夠味的狀態。另外還有小黃瓜、豆干等小菜，調味都偏爽口，尤其很推薦小黃瓜，做工精緻、爽脆多汁，明顯的酸味與甜味，吃起來相當涮嘴。
以湯頭與牛肉來說，與記者10年前嘗過多次的滋味，算是相當接近，屬於重口味派系。不過畢竟是名人經營，提醒在此剛開幕初期，可能都需有排隊等候1小時以上的心理準備。
📍店家資訊：
店名：老唐牛肉麵
地址：台南市中西區興華街45號
電話：店家未公佈
營業時間：11:00~20:00
公休日：無
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