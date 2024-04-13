被綠委酸在中國「不在籍投票」 盧縣一怒發聲：霸凌原住民
立法院12日表決大戰，國民黨最後靠著立法院長韓國瑜投票才險勝。不過第一案在進行表決時，藍營比綠營多了1票，不在場的國民黨立委盧縣一竟參與表決，綠委鍾佳濱在臉書po出影片，爆料盧縣一人在中國「兩岸一家親」，狠酸是親身示範「不在籍投票」。對此，盧縣一今發出聲明回應，指綠委用戲謔筆法嘲諷他，不但是不尊重同僚，更是對他所代表的原住民族群是一種言語霸凌與傷害。
記者王德蓉／綜合報導
盧縣一表示，會期中出公差，不分藍綠，民進黨立委卻刻意上升為政治惡鬥，令人遺憾。尤其，本席此次出訪對岸，代表台灣原住民與大陸少數民族進行交流，是表達台灣原住民文化交流的立場，除了能和緩近年來持續惡化的兩岸關係，也是增進兩岸人民情感，從人民立場思考，有益無害。
盧縣一指出，民進黨立委用戲謔筆法嘲諷他，不但是不尊重同僚，更是對他所代表的原住民族群是一種言語霸凌與傷害。民進黨總是要選票時，與原住民稱兄道弟；不用選票時，就把原住民棄如敝屣，隨意侮辱，實在是可恥、可恨、可悲。
盧縣一表示，台灣原住民就是「台灣的主人」，今天他身為原住民、為兩岸人民，願做這樣的善意交流，盼讓兩岸都有「對等與尊重」的和平關，期盼民進黨立委也能收起戲謔的態度，向他致歉。
至於缺席大會，卻有投票紀錄一事，盧縣一說他一無所悉，他出差前，已告知黨團同仁，一切權利行使，尊重配合黨團。