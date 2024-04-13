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地表最正啦啦隊Yuri 5年後重返台南棒球場！指定這天與球迷團圓

▲Yuri睽違5年重返台南棒球場應援舞台，興奮地在IG發文表示：「我好感動啊！」（圖／翻攝自Yuri IG）
▲Yuri睽違5年重返台南棒球場應援舞台，興奮地在IG發文表示：「我好感動啊！」（圖／翻攝自Yuri IG）

記者張一笙／綜合報導

樂天女孩「地表最正啦啦隊」Yuri（陳怡叡）將於4月17、18日2天作為樂天桃猿啦啦隊成員，前往台南棒球場應援。這是Yuri睽違5年後重返台南棒球場，Yuri難掩興奮的心情，表示台南球場是她8年前加入啦啦隊的根源，至今仍能想起跟台南球迷們的點點滴滴，並表示：「我好感動啊！」

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▲Yuri。（圖／Yuri IG）
▲Yuri坦言從沒想過還有機會重返台南棒球場應援舞台。（圖／Yuri IG）
由於樂天桃猿主場桃園棒球場驗收遲遲未過，只好協調借調統一獅主場台南棒球場進行比賽，因此Yuri才能睽違5年再以啦啦隊員身分重返台南棒球場應援舞台。Yuri興奮地在IG上曬出班表，並表示：「沒錯！我要跟大家講的好消息就是，我要去台南球場應援啦！我8年前的根源，感謝你們一路的支持跟關照，現在還能想起所有跟台南球迷們的點點滴滴，我好感動啊！」Yuri表示自己真的從沒想過還有機會重返台南棒球場應援，她興奮地表示：「各位老朋友們，我們台南棒球場見！」

▲Yuri曾在節目中透露離隊原因。（圖／翻攝自《東風衛視》YouTube）
▲Yuri曾在節目中透露離隊原因。（圖／翻攝自《東風衛視》YouTube）
Yuri 2016年加入統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls，在當時被譽為「地表最正啦啦隊」，未料僅待了1年半就離開，讓不少粉絲對她十分不諒解。Yuri則是在節目上透露當年離隊的原因，是因為當年球隊希望她能夠參加單曲MV拍攝，但當時她正在韓國拍戲，在無可奈何下只好離隊。

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