不扶正小三許瑋甯 《不夠善良的我們》渣夫：道義是堵牆
在台劇《不夠善良的我們》中，Rebecca（許瑋甯飾）被男友路斯明直指「妳真的不是個好情婦」，即將揭露婚外情關係。路斯明透露，故事中雖然Rebecca是他婚姻的第三者，但他是愛她的，只是他不夠善良到願意與原配妻子離婚，給Rebecca完整的愛。因為這段劇情設定，讓路斯明心有所感，他表示人生很多道義責任到愛的面前，都是厚重的一堵牆，很難有勇氣跨越。
記者羅凌筠／綜合報導
談到與許瑋甯的首度合作，路斯明表示對方的感染力很強，「她的角色會讓人有一種很想保護她的感覺。」有幾場主要的對手戲都在狹小的車內，只有他們兩個人，路斯明說，在一種沒有干擾的壓迫感下表演，連導演和工作人員在那個時候，都變成了局外人，他和許瑋甯要如何平衡那種緊張和興奮的情緒，一起創作出那場戲的情境，其實還滿不容易的，「但瑋甯很會接球，而我常常不知道她的下一個動作會怎麼詮釋，那是最精彩的。」
路斯明和許瑋甯有不少車內的對手戲，而這也是被導演徐譽庭點名，能坐在名車裡，卻要令人怦然的不二人選，非路斯明不可。對此，他自認詮釋魅力其實沒有祕訣，「其實就是讓角色做他自己，而且是有自信地做自己。」路斯明說，主要必須讓自己先相信這個角色的真實，愛上自己所扮演的角色，同時也愛上跟你對戲的演員，對工作就是要有愛、要有付出，凡事以愛做為出發，去看自然的化學變化。
此外，因劇情需求劇組團隊大手筆飛到義大利取景，路斯明敬佩導演徐譽庭對工作如此認真投入，回憶那時拍攝過程，他說：「為了拍攝進度，我們翻班拍到凌晨4點多，雖然我的戲分先收工了，但我還是留在現場，不想回飯店休息，就怕現場要有臨時甚麼狀況可以幫忙，一群工作人員幾乎都是女生，讓我想陪在旁邊保護她們，那是個很魔幻、和浪漫的旅程。」《不夠善良的我們》每周日晚間8點於八大戲劇台播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道