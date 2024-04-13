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綠質疑藍立院表決勝出靠「做票」　黃國昌反嗆：請停止巨嬰行為

▲民進黨質疑國民黨立院表決勝出靠「做票」，民眾黨總召黃國昌反嗆民進黨：別再當巨嬰。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.13）
▲民進黨質疑國民黨立院表決勝出靠「做票」，民眾黨總召黃國昌反嗆民進黨：別再當巨嬰。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.13）

記者呂炯昌／新北報導

立法院院會昨進行復議案表決，藍綠三度平手，國民黨立委盧縣一不在國內卻出現表決紀錄。民進黨立院黨團今（13）日表示，國民黨過去選舉做票，現在把陋習又帶到立法院來。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民進黨永遠用聖人標準要求別人，對於自己的要求是毫無標準，相關爭議非常多，請民進黨停止巨嬰的行為。

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民進黨團上午舉行記者會，副幹事長林楚茵表示，每位立委簽到、要表決時，議事人員都會確認立委本人到場、有簽到出席，才會發下註記立委姓名的表決卡，但是盧縣一人在中國，根本不在，也沒有簽到，質疑為何有表決卡？這擺明就是做票。

台灣民眾黨今日下午在新莊舉辦共識營，黃國昌會前受訪被問到民進黨質疑藍營表決做票，相關規定是怎麼要就怎麼要，如果人不在怎麼會發表決卡，需要進一步事實上做確定，人沒到怎麼會有表決卡。

媒體追問過去民進黨也有發生類似的事，黃國昌嘆氣表示，民進黨他們永遠用聖人標準在要求別人，對於自己的要求是毫無標準，過去相關爭議非常多了，包括代按表決器，立院相關影像都有，請民進黨停止巨嬰行為，這樣對國家進步、人民福祉一點幫助都沒有。

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