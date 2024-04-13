大谷翔平開轟無用！山本由伸無緣第2勝 道奇延長賽7：8不敵教士
MLB洛杉磯道奇今（13）日在主場迎戰聖地牙哥教士，正規9局打完雙方戰成7:7平手，但教士在延長賽11局靠著Jackson Merrill超前安打以8:7擊敗道奇。此戰雙方可說是火力全開，除了大谷翔平掃出本季第4轟外，效力教士的韓籍強打金河成也開轟，其中道奇更是全場掃出4轟，包括Mookie Betts、Max Muncy、Teoscar Hernandez與大谷翔平，但可惜牛棚無法守成，在延長賽不敵教士。
記者張志宇/綜合報導
此戰道奇日籍強投山本由伸主投5局用91球，送出6K投出2保送失掉3分，由於牛棚無力守成導致勝投飛掉，無緣拿下本季第2勝，二刀流強打大谷翔平全場5打數敲出3安，更在首打席時掃出一發陽春砲，擊球初速度達到107.3英里，飛行距離為403英尺。
前5局道奇靠著山本由伸封鎖，讓教士打線僅靠Manny Machado與金河成掃出全壘打攻下3分，反觀道奇打線在前5局火力全開，在首局就先靠著大谷翔平陽春砲先馳得點，隨後在2局與3局分別攻下4分與2分，前5局打完道奇取得7:3領先。
但隨著山本由伸退場，道奇牛棚無法擋住教士打線，先是在6局遭到Jake Cronenworth掃出陽春砲追回1分，隨後7局上教士再利用Fernando Tatis Jr.擊出3分砲追平。
雙方在正規9局打完戰成7:7平手，進到延長賽大聯盟採取新規定突破僵局，在10局之後二壘自動出現1位跑者，進到11局上，教士靠著Jackson Merrill在得點圈敲出適時安打，打下超前分終場教士就以8:7在延長賽擊敗道奇。
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