嶺東中學深耕專業特色課程 培育學生專業、證照一把罩
台中市嶺東中學今日辦理專業群科特色招生術科測驗，來自大臺中地區約200位國三考生應試，將招收汽車、建築、資訊、電子、商營、觀光及廣設等類科新生。嶺東中學表示，因應少子化與產業變遷，近年來著力特色課程開發與教學，並結合嶺東科技大學、海外姐妹校與各項業界資源，打造「嶺東學園」專屬課程，提供學生優質學習環境，有效提升學生競爭力。
記者金武鳯/台中報導
嶺東中學掌握時代脈動，整合產業最新技術，在職業類科課程有多元豐富規劃：諸如汽車科探究綠能科技與噴漆技術、建築科鑽研建築力學與美學、資訊科享玩AI控制技術、電子科專攻機器人和物聯網應用、商業經營科游刃於實務專業與創新、觀光科獨領休閒遊憩產業、應用英語科培育國際外語人才、多媒體設計科接軌數位影音技術、廣告設計科則兼具創意與數位設計，走在潮流前端的課程，讓嶺東中學的學生具備專業與新創能力，學業、專業、證照一把罩，具備搶攻未來就業市場優勢。
報考汽車科的許姓考生分享，他一直都對汽車產業很有興趣，想在高職階段學習專業的汽車修護技術。最近獲悉汽車科學長，在全國專業群科專題及創意製作競賽，獲得入圍決賽佳績，他與有榮焉，希望自己有朝一日也能跟隨學長腳步，打造屬於自己一片天。
多媒體設計科的王姓考生說，她很喜歡設計教室的專業設備和環境，藉由今天參與特色招生術科測驗，更確定自己對多媒體相關科系的興趣，希望未來有機會再直升嶺東科大設計學院，畢業後能在設計領域一展長才。
嶺東中學校長周錦貞表示，嶺東中學不僅重視學生的學業和專業能力，更打造「說好話、做好事、存好心」的三好校園，同樣重視學生的品格養成。在校三年，學生除了學習各項特色課程，在證照取得和升學方面都有良好的規劃，不僅擁有業界資源，還與嶺東科技大學策略聯盟，以及學習資源共享機制，一定能創造學生、學校與產業三贏。總之，為培育專業人才而努力，是嶺東中學最高指導原則，「選擇嶺東，嶺東將讓您夢想實現」。