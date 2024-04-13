林威助有了新工作！離開中信兄弟 加入台體大富邦公牛教練團
林威助有了新工作！台體大富邦公牛今（13）日宣布，曾兩度拿下中華職棒最佳總教練，前中信兄弟海外顧問的林威助加入球隊客座教練團，幫助指導學生，林威助與林宗毅老師兩人皆是中山國中的校友，林威助卸下中信兄弟總教練一職後，也曾撥空至忠孝國小指導小球員們，回饋基層棒球，更在富邦公牛寒訓期間應邀親臨臺體，指導目前在樂天金鷲，前當家游擊手永田颯太郎 ，有不少緣分。林威助去年球季後離開中信兄弟，經過一段時間休養，也找到新工作。
記者吳政紘/綜合報導
台體大表示，「經過林宗毅老師的熱邀後，最終 林威助教練也點頭答應來到臺體大擔任富邦公牛們的「客座打擊教練」延續這份同窗情誼。」
過去是野手出身的威助教練，來到臺體後傳授了許多他在攻擊策略上的想法和經驗給打者們。
針對這點，野手王上任 提到：「經過威助教練微調一些打擊動作後，讓我在擊球上能做出更有效的攻擊，也減少被三振的機率。」
此外，邱郡也抓緊機會請教林威助教練關於擊球方面的問題，而「林桑」也給了邱郡不少在心態和觀念上的建議，並提供他實際訓練的調整方式，隨後在這次的春季聯賽收到不錯的成效，更順利敲出自己大學生涯首轟。
林威助過去在日職就是名將，甚至還幫阪神虎打下不少好成績，回到中職加入中信兄弟，他在2021、2022年幫助中信兄弟二連霸，卻在去年5月被無預警拉下台，之後被轉任海外顧問。
林威助之後被消失在球場，不少球迷還發出「協尋」，而林威助沉潛一段時間，今年也正式感謝中信兄弟的照顧，富邦公牛今天宣布，由林威助擔任客座教練，也是對他的態度肯定。
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