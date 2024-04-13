黃子佼誘騙未成年拍裸照！兒醫分析戀童症8徵兆　6安全原則防侵害

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究竟什麼是戀童症 又可分為哪些類型？
所謂 「戀童症」 ，是指患者至少在六個月期間，藉由透過與青春期前孩童進行性活動 （一般而言，年齡為 13 歲或更年幼） ，而體驗到重複且強烈的性喚起，呈現在幻想、衝動或行為上。
個人已將此性衝動訴諸戀童行為，或這些性衝動或性幻想已造成臨床上顯著苦惱或人際困境。患者必須已 16 歲或更年長，且至少比受害兒童大五歲。 對青春期晚期的患者，則無明確年齡差異的定義要求，必須靠臨床判斷；受害兒童的性成熟度及年齡差異皆並列入考慮。
戀童症者通常自我陳述對某一特殊範圍的兒童特別受吸引；有些患者偏好女童，有些偏好男童，有些同時對男童、 女童產生性興奮。 被女童吸引者常偏好八到十歲的女童；而被男童吸引者則偏好較年長的男童。根據研究顯示，戀童症的女受害者比男受害者多。有些患者僅被兒童性吸引 （專屬型） ；另一些患者則有時亦可被成人吸引 （非專屬型） 。當患者與被害者有血緣上之關係，則形成 「近親相姦」 之情況。
戀童症患者8特性 與一般強姦犯甚為相似
據警方表示，該名家長告訴警方，此種佛門敗類一定要剷除，要為此事追究到底；其小孩以前很活潑，最近從沙彌學院回家後，不愛說話，性情變得孤癖， 顯然受到很深的傷害。 警方指出，經過調查後，有廿五人表示被性侵害。被害的小沙彌說，住持在性侵後還說是愛的表現， 企圖合理化其行為。
此外，一名小沙彌表示，兩年前他在某寺時就遭此住持性侵， 一直到現在還被要求xx，已被性侵害七個月之久。 根據學者巴托之文獻回顧，戀童症患者之特性與一般強姦犯甚為相似，其主要特徵如下：
●戀童症病人之年齡層以 36~40 歲居多。
●患者以男性居多。
●缺乏責任感，大多認為其行為非其所能控制。
●部分患者腦部有缺陷。
●部分有智能不足現象。
●有些患者有酗酒行為。
●在學期間生活適應不良，退學率高。
●工作缺乏穩定。
此外，將性衝動施行於兒童身上的患者，常見的如脫去兒童衣物再觀賞、暴露自己身體、在兒童面前DIY、觸摸與撫弄此兒童。惟另一些可能對兒童施行口x，或以其手指、外物或XX插入受害兒童之生殖器、口腔或肛門。
患者可能侷限其活動對象於親生子女、繼子女、親戚，或在其家庭以外尋找受害者，多數患者會威脅兒童不得揭露此事；另一些則極盡方法以掌控受害兒童，如取得兒童母親的信任，甚至與受害兒童的母親結婚，將此兒童與其他患者交易；由未開發國家收養兒童，或從陌生者處誘拐兒童。
除了少數併有性虐待的戀童症患者外， 患者通常會滿足兒童的需求以獲取其感情、興趣及忠誠，並避免兒童將此性活動張揚出去。 戀童症病人通常在青春期開始出現症狀，惟有些個案到中年才變得對兒童有性興奮。戀童症的行為頻率常受到心理社會壓力影響而變動，且病程通常會慢性化，尤其對男童覺得有性吸引的患者； 偏好男性的戀童症患者中， 累犯的比率大約是偏好女童患者的兩倍。
防範戀童症者的侵害 專家提供6基本安全原則
專家提醒：必須逐條向子女詳述與解說
1.告訴孩子不可單獨跟無法信賴者進入車中，並向他說明哪些人才值得信賴，以免受到任何傷害。
2.不要接受偶然認識者的禮物，以免掉進別人預設的陷阱，而躲不過蓄意的殘害。
3.若有人問路，只要告訴他路線即可 （或請他去詢問大人） ；不需與他同行， 通常成人可自己摸到路，親自帶路或乘坐其交通工具極可能有危險。
4.應讓孩子知道，不可瞞著父母去做事情。即使這差事只是幫鄰居除草、陪幼童玩或是替人散發傳單而已。
5.不可單獨在無人之地逗留，縱然是附近的公園或是遊樂場；如果覺得空曠，四下無人，也得迅速離去。
6.告訴孩子公共場所的廁所都很髒，也可能有壞人躲藏，不可在那玩耍、逗留或捉迷藏。
●本文為急診兒科醫師黃士倫「黑倫醫師x健康諮詢」粉絲專頁授權轉載。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。