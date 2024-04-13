冠軍啦啦隊女神笑笑劈腿照片流出！粉絲秒歪樓：未來男友很幸福
《小姐不熙娣》IG影片突破百萬觀看次數，竟然是冠軍啦啦隊女神「Leopard Girls電豹女」笑笑神模仿小S經典角色「徐老師」！由於笑笑是教齡8年的有氧舞蹈老師，不僅秀出身材軟Ｑ一張劈腿照片一字馬，讓粉絲大讚柔軟度超好，還歪樓笑稱未來男友一定很幸福。她還在小S和有氧天王潘若迪面前，以臉不紅氣不喘地誇張帶動跳，帶動全場氣氛，讓現場來賓和觀眾全都捧腹大笑。
記者施以慧／綜合報導
意外掌握流量密碼的笑笑，得知自己參與的節目片段竟然點閱破百萬，直呼：「很意外，也很高興。」她笑說當時見到偶像小S其實非常緊張，「要表演時腦子一片空白，但還是要鎮定，很努力的表演完」。笑笑也表示，自己意外接到《小姐不熙娣》通告，想到以前常常看「徐老師」，「更巧合的是我就有一條粉色頭巾，跟徐老師一模一樣的！」於是她萌生了大膽的想法，嘗試做了這個表演，想呈現和過去甜美風格不同的面貌，讓大家感覺有反差。
笑笑坦言平常私底下的她在家就是瘋瘋癲癲的，家人早已習以為常，「爸媽看完後也說這根本是平常在家裡的我」。笑笑透露，在錄影當天並不滿意自己的表現，從演出前就很焦慮。幸好觀眾迴響熱烈，笑笑這才鬆一口氣，不知道節目上的瘋癲表現有沒有嚇到小S，雖然沒有特別和小S互動到，但也希望下次還有機會去跟小S學習。尤其她發現小S喜歡地獄哏，已經蒐集了很多地獄哏笑話，期待下次可以再跟小S同樂。
其實除了有氧舞蹈教學專長外，笑笑的歌聲也是她的秘密武器，她是田馥甄和郭靜的鐵粉，「每天開車時都聽她們的歌，也會自我陶醉地在車上大唱」。她謙稱自己歌喉大概60分，還有40分的進步空間。因為聲線比較適合抒情、輕快曲風，笑笑已經悄悄錄製陶喆「小鎮姑娘」，許願未來能跟偶像有合作機會。
除此之外，笑笑目前也在學習爵士鼓，同步認真練唱，準備未來推出單曲。意外的是，擅長舞蹈、四肢發達的她竟然被爵士鼓難倒，無法手腳併用，還會因為過度專注，結果激動到甩飛鼓棒。
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