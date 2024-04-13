台北麵店公告「Google評1星送可樂」！逆操作原因曝光 老饕讚爆
不少人出外用餐時，都會上網查詢Google評價來選擇餐廳，不過台北市就有一間麵店，要求顧客打卡1顆星，若秀出1顆星的評論頁面就能免費獲得飲料，逆向操作的手法讓全場都看傻，背後原因曝光更讓網友直呼「這哪間，我要朝聖！老闆有料欸」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Threads分享照片，只見台北市一間麵店在店內貼出公告，寫下「Google評一星送小菜」。並解釋因為老闆不希望客人是看星星評分而來造訪，因此要客人能在評論中如實寫下用餐感受，並給出一顆星，最後只要到櫃檯秀出手機畫面，就能免費兌換飲料。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢該間店的Google評論，評分僅1.3顆星，共有2524則評論，不少人欣賞老闆的做法「很有個性的老闆，不求五星的叛逆」、「店家居然要求客人評論ㄧ星，很有趣」；多數人打卡給1星，但對店內餐點十分滿意「菜跟肉都蠻多的，麵條有嚼勁，還不錯吃」、「點招牌刀削，麵很Q，炸醬的豆乾跟絞肉都很入味」、「店家的用料非常有誠意！而且細麵Q彈好吃」。
事實上，該間店就曾在臉書粉絲專頁表示，「這幾年網路社群評論崛起，對餐飲的影響更是甚大。花錢買評價、網軍圍剿、網紅霸凌…等亂象層出不窮，為的就是那幾顆星星。但所有店家都無法不面對這些，因為他就是一個趨勢」，因此才會希望藉由這種方式，來尋回餐飲的本質與初心，「如果覺得我們不錯，不要給我們5星，用您的口碑幫我們推薦親朋好友認識我們，就是給我們最大的鼓勵了」。