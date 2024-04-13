大巨蛋職籃賽「史上第一球」由黃聰翰投進三分球 洋將傑佛森助攻
T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神在臺北大巨蛋球場進行「台灣職籃巨蛋首戰」，這場比賽開打後，台新戰神射手黃聰翰接獲隊友赫里斯-傑佛森助攻，投進三分球，命中大巨蛋職籃賽歷史性的第一球，而中信特攻第一球是由曾文鼎投進。
記者黃建霖/臺北報導
職籃歷史性的首場大巨蛋賽事，由中信兄弟對戰台新戰神，兩球團結合反毒教育活動，撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，開放部份團體免費進場。這次大巨蛋職籃賽本來預計開15000席，最貴票價僅4000，大巨蛋職籃首戰票房確定破15600人，也將打破之前由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台灣後第2場比賽所締造的台灣籃壇票房紀錄。
今天開賽之後，第一波攻勢由中信特攻掌控，但黃泓瀚被蓋掉，柯丹再補也沒有，最終是由台新洋將赫里斯-傑佛森、助攻給黃聰翰投進三分球；而在下一回合，曾文鼎也飆進外線，為中信開張。
大巨蛋職籃賽歷史性的各項「第一」：
職籃大巨蛋第一球：黃聰翰
職籃大巨蛋第一顆三分球：黃聰翰
職籃大巨蛋第一次助攻：赫里斯-傑佛森
職籃大巨蛋第一次罰球：赫里斯-傑佛森
職籃大巨蛋第一顆籃板：艾德
職籃大巨蛋第一次失誤：謝亞軒
職籃大巨蛋第一次阻攻：恩多
職籃大巨蛋第一次犯規：柯丹
職籃大巨蛋第一次抄截：林秉聖
職籃大巨蛋第一支取得勝利的球隊：
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