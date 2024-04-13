免加錢就延長吃爆3小時！馬辣集團7品牌優惠 麻辣45吃到飽也延期
為了滿足肉食控的慾望，馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，包含熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案，而且還能搭配各品牌的升級優惠活動。另外，麻辣45吃到飽優惠，也將延長至4月底。
記者葉盛耀/綜合報導
馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，自4月15日至5月31日，周一到周五，2位成人以上同行，於下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從原本的2小時延長至3小時，讓顧客可以更悠閒地爽爽爆吃。
另外，新馬辣Plus+台中公益店除了上述指定時間，每周一至周四更是不限任何時段，都能吃滿3小時。馬辣集團還提醒，不管是哪一個門市，都能同時疊加自家品牌的任一活動使用，例如生日優惠、證件對中「1、4、5」任2碼升級活動、加入LINE@好友送食材等。
除了馬辣集團有優惠活動，乾杯集團也因25週年而推出「麻辣45吃到飽活動」，即麻辣45原本為單點形式，特規劃成吃到飽的優惠，原為期一個月活動，因考量預約都近乎全滿，乾杯集團為感謝消費者廣大的支持及回響，官方宣布，全台麻辣45將延長本次「吃到飽」活動至4月30日。
全台首創和牛油重慶麻辣鍋「麻辣45」吃到飽特別企劃，推出獨門湯頭、世界頂級肉品、各式重慶特色食材等多達50款美味無限續點，限時100分鐘，平假日均一價，每人只要799元，加價100元再升級A5日本和牛、MBS9+澳洲和牛無限加點，另有199元享酒飲無限暢飲，10%服務費另計。讓民眾以超划算的價格，大啖和牛油重慶麻辣鍋的頂級美味。