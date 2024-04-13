2天一夜共識營檢討民調失準？柯文哲坦言：對2024選戰總檢討
台灣民眾黨今、明兩天在新莊舉辦黨公職共識營，黨主席柯文哲今（13）日坦承，檢討2024選戰，並且平時太依賴視訊開會，大家很多人恐怕都沒見過面。
記者呂炯昌／新北報導
台灣民眾黨今日下午在新莊區農會舉辦黨公職共識營，柯文哲會前受訪，被問到是否檢討2024選舉，柯文哲回應，對啊，是總檢討，再來是計畫、交流，因為一堆新的地方黨部地方、縣市黨部主委，總要有機會跟中央黨部面對面交流，平時太依賴視訊開會，恐怕很多人見都沒見過，最後是學習，請一些來賓來上課。
媒體詢問找來台灣民意基金會董事長游盈隆，是否要檢討選前民調失準？柯文哲說，游盈隆不只是民調專家，他也是政治前輩，更厲害是國內政治情勢的分析，局勢分析會比民調重要。
針對明日共識營來賓請來前陸委會主委，是否為討論對大陸論述？柯文哲表示，賴幸媛以前當過陸委會主委，兩岸問題還是當前政治的重點，所以請一些有經驗的人來講他們的看法。
媒體追問連續兩次選新北舉辦共識營與幹部營，是否2026選戰主力新北？柯文哲回說，2026全台灣都是主軸，是剛好在這裡辦。至於是否黃國昌是否有和柯文哲討論到選新北？柯文哲回說「還太早了啦」。
媒體詢問昨天有遇到前立委蔡壁如，有跟她溝通過嗎？柯文哲回說，有啊，本來就沒問題，都是媒體捕風捉影、挑播離間。