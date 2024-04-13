勇士「K湯」開啟季後賽模式！主帥Kerr：他正打出本賽季最佳狀態
NBA金州勇士近10戰打出一波9勝、1敗的戰績，一舉從差點無緣附加賽，到近日十分有機會闖到附加賽上半區位置（第7與第8名），對於勇士的好近況，主帥Steve Kerr今（13）日賽前表示，「這與Klay Thompson的好近況脫不了關係，他正打出賽季最佳狀態。」
記者張志宇/綜合報導
對於Klay Thompson近日表現十分出色，主帥Steve Kerr則直言，「Klay Thompson為球隊付出全部，他現在看起來很開心，在場上打的很自在、很自由，我認為他現在正在打出賽季最佳狀態，而且這不是偶然，我為他感到自豪與高興，他會將狀態延續下去的，我認為沒有什麼理由能阻止他。」
本賽季Klay Thompson已經出賽75場，雖是近3季以來新高，但本季卻打得十分掙扎，更曾在季中被下放板凳，場均得分為17.7分、3.3籃板與2.3助攻。
在勇士近期的10戰9勝中，Klay Thompson共出戰8場，球隊拿下7勝、1敗的戰績，場均能貢獻21.7分，更在進到4月後，場均能貢獻23.6恩、3助攻、2.8籃板的成績，Klay Thompson可說是逐漸開啟季後賽模式。
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