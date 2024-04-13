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大巨蛋職籃首戰爆滿！「浩角翔起」阿翔也來了　直言現場看夠震撼

▲T1新北中信特攻和臺北台新戰神在台北大巨蛋交手，此役也吸引不少名人進場看熱鬧，其中就包括藝人「浩角翔起」中的阿翔，他受訪時直言大巨蛋職籃賽真的夠「震撼」。（圖／記者林調遜攝）
▲T1新北中信特攻和臺北台新戰神在台北大巨蛋交手，此役也吸引不少名人進場看熱鬧，其中就包括藝人「浩角翔起」中的阿翔，他受訪時直言大巨蛋職籃賽真的夠「震撼」。（圖／記者林調遜攝）

記者黃建霖/臺北報導

T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神在台北大巨蛋球場進行「台灣職籃大巨蛋首戰」，現場湧進超過15600球迷進場，而場邊也有不少「嬌點」，特地進來為各自支持的球員和球隊熱情吶喊、加油。另外，這場比賽也吸引不少名人進場看熱鬧，其中就包括藝人「浩角翔起」中的阿翔，他受訪時直言大巨蛋職籃賽真的夠「震撼」！

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臺北大巨蛋職棒首戰擠進28618名球迷觀戰，締造中華職棒史上單一場次最多觀眾人數紀錄。今天大巨蛋職籃首戰，從中午12點開始捷運入口就開始湧現人潮，進場隊伍相當長，昨天中信特攻總經理劉志威透露本場次已經滿場，人數飆破15600人。

▲新北中信特攻啦啦隊在台北大巨蛋熱情應援，努力炒熱現場氣氛。（圖／記者林調遜攝）
▲新北中信特攻啦啦隊在台北大巨蛋熱情應援，努力炒熱現場氣氛。（圖／記者林調遜攝）
藝人「浩角翔起」阿翔也進場　直言職籃在大巨蛋看很震撼

阿翔今天進場看球，過去很長進場看棒球的他，今天進場享受職籃大巨蛋賽，他表示籃球賽和棒球賽的感覺真的很不一樣，「其實我也是好奇，想說在大巨蛋看籃球會是什麼感覺？其實視野真的不錯，比起新莊、和平館看球時還震撼！」

阿翔之前有進場看大巨蛋中華職棒賽事和巨人交流賽，他笑說比起棒球應援，籃球啦啦隊要累多了，「棒球還有攻守交換，籃球就真的是跳整場，太累了！」

▲中信特攻和台新戰神在大巨蛋進行歷史性首戰，平時就是「中信鐵粉」的郁馨和育萱，在二月時就有收到風聲，也很快決定挪出時間進場參與這歷史性的一刻。（圖／記者林調遜攝）
▲中信特攻和台新戰神在大巨蛋進行歷史性首戰，平時就是「中信鐵粉」的郁馨和育萱，在二月時就有收到風聲，也很快決定挪出時間進場參與這歷史性的一刻。（圖／記者林調遜攝）
中信「正妹鐵粉」先後進場為特攻、兄弟加油　稱讚動線很順

今天兩隊的季票球迷被安排在「攻佔席」，平時就是「中信鐵粉」的郁馨和育萱，在二月時就有收到風聲，也很快決定挪出時間進場來參與這歷史性的一刻，為自己的球隊加油。

「之前中信兄弟在大巨蛋打職棒賽事，我們也有進去看！」兩人表示，今天進場看球真的覺得視野很特別，她們也拿著相機進場拍照，希望紀念這珍貴的一刻。

這次兩隊球團安排動線也很用心，讓季票球迷先行進場，這樣就比較不會有排隊堵塞的問題，郁馨和育萱說她們進來時都蠻順利的，沒有等太久，體驗很好。

▲台新戰神今天湧現「紅潮」，有許多球迷特地帶著家人近來觀戰，過去不常看球賽的蕭小姐表示，自己今天特地進場。（圖／記者黃建霖攝）
▲台新戰神今天湧現「紅潮」，有許多球迷特地帶著家人近來觀戰，過去不常看球賽的蕭小姐表示，自己今天特地進場。（圖／記者黃建霖攝）
台新湧現紅潮　後排看球視野也不錯

而台新戰神今天湧現「紅潮」，有許多球迷特地帶著家人進來觀戰，相當溫馨。過去不常看球賽的蕭小姐表示，自己今天特地進場，就是為了感受一下大巨蛋現場看球的氛圍。

「動線、視野其實都不錯，特別是這種黃、紅對抗的氛圍我覺得很好。」大巨蛋場地大，蕭小姐坐在後排的位置，當被問到是否會感覺視野不清楚時，她說：「其實這個位置聚焦還不錯，整體上我覺得是可以享受球賽的。」

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