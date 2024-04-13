大巨蛋職籃首戰爆滿！「浩角翔起」阿翔也來了　直言現場看夠震撼

我是廣告 請繼續往下閱讀
藝人「浩角翔起」阿翔也進場 直言職籃在大巨蛋看很震撼
阿翔今天進場看球，過去很長進場看棒球的他，今天進場享受職籃大巨蛋賽，他表示籃球賽和棒球賽的感覺真的很不一樣，「其實我也是好奇，想說在大巨蛋看籃球會是什麼感覺？其實視野真的不錯，比起新莊、和平館看球時還震撼！」
阿翔之前有進場看大巨蛋中華職棒賽事和巨人交流賽，他笑說比起棒球應援，籃球啦啦隊要累多了，「棒球還有攻守交換，籃球就真的是跳整場，太累了！」
中信「正妹鐵粉」先後進場為特攻、兄弟加油 稱讚動線很順
今天兩隊的季票球迷被安排在「攻佔席」，平時就是「中信鐵粉」的郁馨和育萱，在二月時就有收到風聲，也很快決定挪出時間進場來參與這歷史性的一刻，為自己的球隊加油。
「之前中信兄弟在大巨蛋打職棒賽事，我們也有進去看！」兩人表示，今天進場看球真的覺得視野很特別，她們也拿著相機進場拍照，希望紀念這珍貴的一刻。
這次兩隊球團安排動線也很用心，讓季票球迷先行進場，這樣就比較不會有排隊堵塞的問題，郁馨和育萱說她們進來時都蠻順利的，沒有等太久，體驗很好。
台新湧現紅潮 後排看球視野也不錯
而台新戰神今天湧現「紅潮」，有許多球迷特地帶著家人進來觀戰，相當溫馨。過去不常看球賽的蕭小姐表示，自己今天特地進場，就是為了感受一下大巨蛋現場看球的氛圍。
「動線、視野其實都不錯，特別是這種黃、紅對抗的氛圍我覺得很好。」大巨蛋場地大，蕭小姐坐在後排的位置，當被問到是否會感覺視野不清楚時，她說：「其實這個位置聚焦還不錯，整體上我覺得是可以享受球賽的。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁