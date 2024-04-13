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甩開水原風波！大谷翔平美日合計千安達陣　締造123年來最狂紀錄

▲道奇大谷翔平達成美、日通算1千安里程碑，並以生涯175轟追平大前輩「酷斯拉」松井秀喜的紀錄，並列大聯盟最多轟日籍球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇大谷翔平達成美、日通算1千安里程碑，並以生涯175轟追平大前輩「酷斯拉」松井秀喜的紀錄，並列大聯盟最多轟日籍球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB洛杉磯道奇今（13）日在主場，與聖地牙哥教士鏖戰到延長賽，才以7:8不敵對手輸球，雖道奇落敗但陣中球星二刀流大谷翔平本場手感十分火燙，單場繳出3安猛打賞，且全部都是長打，寫下大聯盟123年來最狂紀錄，其中在首局貢獻1發全壘打，追平大前輩「酷斯拉」松井秀喜的，並列大聯盟最多轟的日籍球員。另外，大谷也在本場比賽達成美、日通算1000安里程。

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大谷翔平本場總計5打數敲出3支安打，首打席為全壘打外，其他2支安打皆是二壘安打，同時首局擊出的陽春砲，除了是大谷翔平本季第4轟，更是生涯第175轟追平「酷斯拉」松井秀喜，並列日本球員最多轟紀錄。另外，大谷翔平在第3次打席擊出二壘安打，達成美、日生涯通算第1000支安打。

本季大谷翔平已經出賽16場，合計68打數敲出24支安打，包括10支二壘安、1支三壘安、4轟，進帳9分打點，打擊率為0.353。

根據大聯盟數據專家Sarah Langs透露，大谷翔平創下大聯盟自1901年以來，在前16場比賽中最多長打紀錄，與2019年Bo Bichette、1998年David Segui、1993年Fred McGriff、1901年Nap Lajoie並列大聯盟紀錄保持人。

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