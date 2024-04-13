快評／龜梨和也朝著大巨蛋籃球場「鞠躬」　日本體育文化在台閃耀

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龜梨和也朝著球場鞠躬 一舉一動都展現天王巨星風範
不過此役場邊的花絮倒是相當「豐富」，不少藝人來到現場。日本巨星龜梨和也近期因為宣傳《怪物樵夫》來台，他今天也特地藉著這個機會，進場看球之餘，也來和台灣粉絲打一聲招呼。據了解，不少媒體同業和工作人員都說，為數不少的球迷是為了龜梨和也買票進場的。
談到首次來到臺北大巨蛋看球的感覺，龜梨和也說：「真的是非常漂亮的場館，能踏上台北大巨蛋，我感到非常榮幸」，可說是滿分發言。而讓人驚豔的是，龜梨和也進出球場時，都會先朝著球場深深一鞠躬，表達自己對比賽的尊敬之意。
其實熟悉日本體育文化的球迷對此應該都知道，他們的球員對於禮節方面十分在乎，尤其是棒球員，日本球員在從休息室踏上紅土球場之前，都會脫帽朝著球場鞠躬致意。只不過看到這一幕在身為演藝人員的龜梨和也身上展現，只能說這個國家對於體育文化的尊崇和敬意已經深入人心。
大巨蛋職籃賽氛圍佳 不過第二層看台恐難以看清比賽
那麼大巨蛋職籃賽整體硬體設施和氛圍如何呢？大部分球迷的感受都是很棒，視野和燈光都不錯，不影響看球體驗，不過第二層看台後段的球迷可能會覺得球場有點小。
記者親自走過大巨蛋第二層看台，俯瞰設在內野的籃球場，確實很難看清楚場上的球員，只能大概知道比賽運行的走向，這可能是稍微美中不足的地方。
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