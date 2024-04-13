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快評／龜梨和也朝著大巨蛋籃球場「鞠躬」　日本體育文化在台閃耀

▲T1職籃在台北大巨蛋舉辦的歷史性首戰，由新北中信特攻對決臺北台新戰神，38歲的日本偶像天王龜梨和也今天也進場看球，他朝著球場深深一鞠躬，展現對比賽的尊重。（圖／林調遜攝）
▲T1職籃在台北大巨蛋舉辦的歷史性首戰，由新北中信特攻對決臺北台新戰神，38歲的日本偶像天王龜梨和也今天也進場看球，他朝著球場深深一鞠躬，展現對比賽的尊重。（圖／林調遜攝）

記者黃建霖/綜合報導

T1職籃在台北大巨蛋舉辦歷史性首戰，由新北中信特攻對決臺北台新戰神，38歲的日本偶像天王龜梨和也今（13）日也進場看球，享受台灣籃球賽的氛圍。龜梨和也在中場休息時參與官方的活動時，進場時他在現場15600名球迷眼前，深深地朝著球場鞠躬，展現自己良好的禮儀以及對於比賽本身的尊重。

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雖說是職籃歷史性的首場比賽，但說實話這一場比賽就賽事內容而言，看點並不多，中信特攻主將阿巴西左腳踝扭傷，本來大家期待的用灌籃完成「第一球」，無緣上演。而兩隊在實力上也有差，半場打完中信特攻就已經取得51：31分領先，比數早早被拉開。

▲日本巨星龜梨和也出席大巨蛋職籃賽，他說：「非常漂亮的場館，能踏上台北大巨蛋，我感到非常榮幸」。（圖／記者林調遜攝）
▲日本巨星龜梨和也出席大巨蛋職籃賽，他說：「非常漂亮的場館，能踏上台北大巨蛋，我感到非常榮幸」。（圖／記者林調遜攝）
龜梨和也朝著球場鞠躬　一舉一動都展現天王巨星風範

不過此役場邊的花絮倒是相當「豐富」，不少藝人來到現場。日本巨星龜梨和也近期因為宣傳《怪物樵夫》來台，他今天也特地藉著這個機會，進場看球之餘，也來和台灣粉絲打一聲招呼。據了解，不少媒體同業和工作人員都說，為數不少的球迷是為了龜梨和也買票進場的。

談到首次來到臺北大巨蛋看球的感覺，龜梨和也說：「真的是非常漂亮的場館，能踏上台北大巨蛋，我感到非常榮幸」，可說是滿分發言。而讓人驚豔的是，龜梨和也進出球場時，都會先朝著球場深深一鞠躬，表達自己對比賽的尊敬之意。

其實熟悉日本體育文化的球迷對此應該都知道，他們的球員對於禮節方面十分在乎，尤其是棒球員，日本球員在從休息室踏上紅土球場之前，都會脫帽朝著球場鞠躬致意。只不過看到這一幕在身為演藝人員的龜梨和也身上展現，只能說這個國家對於體育文化的尊崇和敬意已經深入人心。

▲日本天王巨星龜梨和也來到大巨蛋職籃賽宣傳上映電影《怪物樵夫》，順便參加活動。（圖／記者林調遜攝）
▲日本天王巨星龜梨和也來到大巨蛋職籃賽宣傳上映電影《怪物樵夫》，順便參加活動。（圖／記者林調遜攝）
大巨蛋職籃賽氛圍佳　不過第二層看台恐難以看清比賽

那麼大巨蛋職籃賽整體硬體設施和氛圍如何呢？大部分球迷的感受都是很棒，視野和燈光都不錯，不影響看球體驗，不過第二層看台後段的球迷可能會覺得球場有點小。

記者親自走過大巨蛋第二層看台，俯瞰設在內野的籃球場，確實很難看清楚場上的球員，只能大概知道比賽運行的走向，這可能是稍微美中不足的地方。

▲龜梨和也進出球場時，都會先朝著球場深深一鞠躬，表達自己對比賽的尊敬之意。（圖／記者林調遜攝）
▲龜梨和也進出球場時，都會先朝著球場深深一鞠躬，表達自己對比賽的尊敬之意。（圖／記者林調遜攝）
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