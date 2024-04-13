黑色情人節咖啡優惠！7-11寄杯美式、拿鐵520元　全家10元多一杯

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📍APP｜4月13日起至4月17日
◾濃萃美式咖啡15杯520元，7折，（原價50元、特價35元）限量10萬組，
◾厚乳拿鐵咖啡13杯520元，6.1折（原價65元、特價40元）限量10萬組。
◾大杯卡布奇諾咖啡14杯520元，6.9折（原價55元、特價38元）限量3萬組
◾蜂蜜美式11杯520元，8折（原價60元、特價48元），限量3萬組
◾一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元），限量3萬組
📍APP｜4月17日起至4月21日
◾HERSHEY’S好時經典可可(冰/熱)任選2杯99元，7.3折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月12日起至4月14日
◾特大經典美式第二杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，5.6折（原價99元、特價55元）
◾霜淇淋第二支10元，6.2折（原價49元、特價30元）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至4月28日（五六日限定）
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜4月12日至4月14日
◾大杯濃萃美式19元，3.8折（原價50元、特價19元）