全聯「結帳陷阱」連店員都中招！男機智神發現　婆媽見真相太晚了

黑色情人節咖啡優惠！7-11寄杯美式、拿鐵520元　全家10元多一杯

▲4/14黑色情人節要來了！各大超商推出限定優惠，其中7-11寄杯咖啡520元組合，有濃萃美式15杯或是厚乳拿鐵13杯組合。（圖／業者提供）
▲4/14黑色情人節要來了！各大超商推出限定優惠，其中7-11寄杯咖啡520元組合，有濃萃美式15杯或是厚乳拿鐵13杯組合。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

4/14黑色情人節要來了！各大超商推出限定優惠，其中7-11寄杯咖啡520元組合，有濃萃美式15杯或是厚乳拿鐵13杯組合，還有卡布奇諾、蜂蜜美式也有寄杯520元組合；全家則是4月14日前，美式、膠原拿鐵第二杯10元，還有霜淇淋也有第二支10元優惠，《NOWnews》精選黑色情人節咖啡優惠，哪家最便宜、打幾折一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月13日起至4月17日
◾濃萃美式咖啡15杯520元，7折，（原價50元、特價35元）限量10萬組，
◾厚乳拿鐵咖啡13杯520元，6.1折（原價65元、特價40元）限量10萬組。
◾大杯卡布奇諾咖啡14杯520元，6.9折（原價55元、特價38元）限量3萬組
◾蜂蜜美式11杯520元，8折（原價60元、特價48元），限量3萬組
◾一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元），限量3萬組

▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）
▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月17日起至4月21日
◾HERSHEY’S好時經典可可(冰/熱)任選2杯99元，7.3折（原價75元、特價50元）

▲本周咖啡優惠出爐，迎接4月14日黑色情人節，7-11濃萃美式寄杯35元，並推出HERSHEY’S經典可可；星巴克買一送一限時3天。（圖／業者提供）
▲HERSHEY’S好時經典可可(冰/熱)任選2杯99元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月12日起至4月14日
◾特大經典美式第二杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，5.6折（原價99元、特價55元）
◾霜淇淋第二支10元，6.2折（原價49元、特價30元）

▲全家週末五六日優惠提早曝光！明（12）日起至14日限時3天，全家經典美式、膠原拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家週末五六日優惠！12日起至14日限時3天，全家經典美式、膠原拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡萊爾富
📍門市｜即日起至4月28日（五六日限定）
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）

▲（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特大杯美式、拿鐵買3送2。（圖／萊爾富提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜4月12日至4月14日
◾大杯濃萃美式19元，3.8折（原價50元、特價19元）

▲美廉社黑色情人節美式特價19元。（圖／翻攝自官網）
▲美廉社黑色情人節美式特價19元。（圖／翻攝自官網）

只有3天！全家美式、拿鐵「第2杯10元」　山丘藍霜淇淋第2支10元

全聯60元便當遇強敵！7-11也有「60元幸福餐盒」　1500家門市開賣

全聯60元便當免搶了！7-11、全家也開賣幸福餐盒　搶購秘訣懶人包

今起開喝！7-11厚乳拿鐵「買1送1喝法」　美式、黑糖珍奶也買2送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞